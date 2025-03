¿Militares neutrales?

Exclusivo Suscriptores

Estados Unidos, el otrora referente mundial de la democracia, de la institucionalidad jurídica, de los derechos humanos, de la seguridad internacional, se ha convertido en el agresor del orden de convivencia de las naciones. Nadie ha quedado por fuera de sus ataques. Su gobierno actúa en contra del propio progreso, que es fruto de un prolongado protagonismo internacional y del concurso de migrantes de muy apartadas culturas y lugares del mundo.

Es triste ver que descendientes de tan diversas culturas y formaciones sanas se hayan unido para alfombrar un movimiento político de ego inflado que raya en la ignorancia y tal vez en el trastorno de la razón. Mentir, intimidar, atacar, destruir, amenazar, dañar, calumniar; todo es táctica política. Pero es realmente inexplicable que los más altos funcionarios se sientan cómodos con el desconocimiento de Historia Universal, de la existencia de países que hasta son miembros de las Naciones Unidas, de las obligaciones impuestas por el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá… y que secretarios de Estado continúen soltando disparates alegremente hasta sobre la sustitución de vacunas por aceite de hígado de bacalao.

Hasta ahora, todo lo bueno relativo a la vía interoceánica que, desde hace meses, venían haciendo nuestro gobierno y la ACP, se lo ha adscrito Donald Trump como triunfo suyo.

Evidentemente, la manipulación no ha de cesar -tal vez hasta empeore- y no podemos descuidar la retaguardia. Como ejemplo, luego de un par de días de cero noticias, saltan los reportaje de NBC News y del Pentágono sobre un presunto “incremento” de tropas americanas en el Istmo, sobre un acuerdo para el envío de “fuerzas especiales” para entrenamiento de largo plazo a nuestro “ejército”, y la oficialización de una orden al Pentágono para que prepare opciones para ‘reivindicar’ el Canal. Sin duda, todo esto interesa a los usuarios del Canal. Como corolario, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, vendrá a Panamá acaso a “imponer” este plan el próximo mes de abril. ¿Quién diseñará la agenda, y qué responderemos a lo que seguramente intentarán forzar?

No debiera ser necesario recordar a cada rato que, por Constitución Política, este es un país desmilitarizado. Es una falacia que aquí lo militar es fuente de seguridad; no lo fue cuando se produjo el golpe de Estado de 1968, y solo eran 4,000 efectivos armados. Es muy censurable ponerle a la fuerza pública la máscara militar: saltarán del invernadero a servir a gobernantes impopulares, o a servirse ellos mismos tal cual hicieron durante 21 años. Los valores castrenses no tienen lugar en nuestra sociedad, y la presencia militar extranjera no cabe en la República: no puede ser neutral nuestro Canal dentro de un país parcializado política y militarmente frente al mundo comercial que servimos.

Por consiguiente, no es aceptable lo que estamos escuchando. Podemos recibir asistencia para reforzar la seguridad interna, pero no para ser intermediarios militares de otros.

No menos importante es que desconocemos si nuestro gobierno ha otorgado el beneplácito al elegido para ser Embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien, en noviembre pasado, afirmó sin ambages que su misión será hacer “cumplir las aspiraciones geopolíticas” del presidente Trump. Ese contundente mensaje da gran relevancia al beneplácito, ya que reflejará la complacencia de Panamá con el historial del nominado, su compleja trayectoria y su proyecto ‘diplomático’. Pero hay algo aún más preocupante: tampoco sabemos si el gobierno de Estados Unidos enviará el nombramiento al Senado sin haber solicitado previamente el beneplácito. Todo es posible en el mundo de las manipulaciones.

Ahora bien. Siguiendo -más o menos- la secuencia de eventos, todos los ataques contra nuestro país llegaron sobre el invento del control del Canal y de los puertos terminales por el Partido Comunista chino, argumentando que eso era una violación del Tratado de Neutralidad. Bien, ahora que el control de los puertos ha sido sustituido por una empresa registrada en Estados Unidos, no parece haber problema con el mencionado Tratado. Está claro que no podemos intercalar razonamientos donde no caben, pero esta contienda es tan desigual que es impostergable que nos defendamos con algo fuerte, con apoyo internacional y con buen sentido de oportunidad.

El autor fue embajador ante las Naciones Unidas.