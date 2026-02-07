Minería y ética en el Vaticano: una reunión que confirma un giro de época

Exclusivo Suscriptores

El reciente encuentro del papa León XIV con ejecutivos de BHP, Vale e Ivanhoe en el Vaticano, reseñado por el Financial Times, no solo fue un hito diplomático, sino también un nuevo capítulo en la larga historia de la relación entre la Iglesia católica y las industrias extractivas. La cita, celebrada a puerta cerrada y sin declaraciones públicas, puso en la misma sala al líder espiritual de 1,400 millones de personas y a representantes de algunas de las mayores compañías mineras del mundo para discutir enfoques éticos en torno a la extracción de recursos minerales.

Según la crónica del diario británico, la reunión congregó a más de una decena de altos directivos del sector minero y energético en una audiencia privada, centrada en la dimensión ética y social de la minería. El formato sugiere una conversación orientada a escuchar y contrastar puntos de vista, más que a producir un pronunciamiento inmediato.

Para el Vaticano, el encuentro también dijo mucho sobre el estilo de León XIV: un papa con experiencia pastoral en América Latina, particularmente sensible a la realidad de comunidades vinculadas a proyectos extractivos, que prefiere combinar continuidad en los principios con una metodología más pragmática de diálogo con la industria. El mensaje implícito es que la Iglesia quiere seguir hablando de minería, pero no solo desde el registro de la denuncia, sino también en espacios de negociación estructurada.

Una tradición social que viene de lejos

Aunque la reunión ha captado titulares, la preocupación de la Iglesia por el uso de los recursos naturales no es nueva. Desde mediados del siglo XX, la doctrina social ha vinculado desarrollo, justicia y uso responsable de la tierra, subrayando la necesidad de que la explotación de recursos contribuya al bien común y respete la dignidad de las personas y los pueblos. Con el tiempo, esa reflexión se volvió más específica frente a la minería, en la medida en que crecían los conflictos en territorios marcados por proyectos extractivos.

En las últimas décadas, conferencias episcopales de América Latina, África y Asia han publicado numerosos pronunciamientos sobre el impacto de la minería en comunidades locales, pueblos indígenas y ecosistemas. Paralelamente, organizaciones católicas de cooperación y justicia social han trabajado sobre temas como regalías, distribución de beneficios, consulta a comunidades y reparación frente a daños ambientales y sociales. Esta trayectoria explica por qué la Iglesia llega al diálogo con las empresas con un acervo previo de experiencias, documentos y redes territoriales.

De Laudato Si’ a los marcos específicos sobre minería

El pontificado de Francisco marcó un punto de inflexión al situar la cuestión ecológica en el centro de la reflexión eclesial. La encíclica Laudato Si’ introdujo el concepto de ecología integral, en el que la evaluación de proyectos extractivos se realiza de forma conjunta: impactos ambientales, sociales, culturales y económicos, en clave de justicia intergeneracional. En este marco, la minería apareció de manera recurrente, junto con referencias explícitas a conflictos locales y a la necesidad de escuchar a las comunidades.

Sobre esta base, el Vaticano ha impulsado documentos específicos para orientar su acción frente a la minería, articulando principios de dignidad humana, bien común, cuidado de la casa común y participación efectiva de las poblaciones afectadas. El objetivo ha sido pasar de declaraciones genéricas a herramientas que sirvan para el trabajo cotidiano de obispos, parroquias y organizaciones católicas en territorios mineros, así como para el diálogo con empresas y autoridades públicas.

La Iglesia como actor local y global

La reunión en Roma también refleja una actuación simultánea de la Iglesia católica en varios niveles. A escala local, la institución mantiene presencia pastoral en muchas comunidades cercanas a proyectos extractivos, donde acompaña procesos organizativos, atiende demandas sociales o participa en mediaciones frente a conflictos específicos.

Al mismo tiempo, la Santa Sede y diversas estructuras vaticanas operan en un registro global, donde la interlocución con grandes compañías y organismos internacionales se centra en principios, estándares y marcos de responsabilidad. Esta doble escala da lugar a tensiones y matices internos. Por un lado, mientras algunos actores eclesiales priorizan la defensa firme de las comunidades frente a proyectos percibidos como dañinos, otros subrayan la importancia de abrir canales de diálogo con la industria para construir soluciones graduales.

Un proceso abierto

La audiencia con ejecutivos de BHP, Vale e Ivanhoe se inserta en este contexto más amplio. No cierra debates ni fija una posición definitiva de la Iglesia frente a la minería, pero sí confirma varias tendencias: la centralidad del tema extractivo en la agenda de la doctrina social, la voluntad de mantener espacios de diálogo con el sector privado y el interés por traducir principios éticos en criterios concretos de actuación.

En adelante, el impacto real de la reunión dependerá, en buena medida, de lo que ocurra fuera de los muros del Vaticano: de cómo se concreten estos intercambios en políticas empresariales, marcos regulatorios y buenas prácticas en los territorios, y de cómo las comunidades y las iglesias locales perciban y evalúen esos cambios. La historia reciente muestra que la relación entre la Iglesia y la minería es dinámica, con momentos de colaboración, tensión y crítica, y que seguirá evolucionando a medida que la transición energética y la demanda de minerales reconfiguren las economías y los territorios en los que ambas coinciden.

