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    Alimentación infantil

    Mitos y realidades sobre la lactancia materna

    Alexandra Fuentes
    Mitos y realidades sobre la lactancia materna
    La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra la primera semana de agosto de cada año. Foto/Pixabay

    “¿Mi leche será suficiente?”, “¿Y si mi bebé se queda con hambre?”, “¿Será que necesita agua porque hace mucho calor?”. Estas son algunas de las dudas más frecuentes durante la lactancia. A pesar de los avances de la medicina, todavía existen muchos mitos que pueden generar inseguridad y llevar a un destete precoz. Conocer qué dice la evidencia científica ayuda a las familias a tomar decisiones informadas y a vivir este proceso con mayor tranquilidad.

    ¿Sabías que…?

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y continuarla, junto con la alimentación complementaria, hasta los dos años o más.

    Mitos frecuentes

    Mito: “Mi leche es muy aguada y no alimenta”.

    Realidad: La leche materna cambia de composición durante cada toma. Al inicio es más rica en agua y, hacia el final, contiene una mayor cantidad de grasa y energía. Ambas fases son normales y necesarias. El color o la apariencia de la leche no indican su calidad nutricional.

    Mito: “Si el bebé llora mucho, es porque se queda con hambre”.

    Realidad: El llanto no siempre significa hambre. También puede deberse al sueño, la necesidad de contacto, el frío, el calor o los cólicos. La mejor forma de saber si el bebé recibe suficiente leche es evaluar su crecimiento, el número de pañales mojados y los controles con el pediatra.

    Mito: “Hay que dar agua al bebé además del pecho”.

    Realidad: Durante los primeros seis meses de vida, la leche materna aporta toda el agua que el bebé necesita, incluso en climas cálidos. Ofrecer agua u otros líquidos antes de esa edad no proporciona beneficios y puede disminuir el consumo de leche materna.

    Mito: “No se puede amamantar si la madre está enferma o resfriada”.

    Realidad: En la mayoría de las enfermedades comunes, como el resfriado o la gripe, la lactancia es segura y ayuda a proteger al bebé, ya que la leche materna transmite anticuerpos. Solo en algunas enfermedades o con ciertos medicamentos será necesario suspenderla temporalmente, siempre bajo indicación médica.

    Mito: “Los senos pequeños producen menos leche”.

    Realidad: El tamaño de los senos no determina la cantidad de leche que una madre puede producir. La producción depende, principalmente, de la frecuencia y la eficacia con que el bebé succiona.

    Mito: “Después del primer año, la leche materna ya no alimenta”.

    Realidad: La leche materna sigue siendo un alimento de gran valor nutricional después del primer año. Continúa aportando nutrientes, anticuerpos y beneficios para la salud del niño.

    Para recordar

    La lactancia materna es mucho más que una forma de alimentar al bebé: protege su salud, favorece su crecimiento y fortalece el vínculo con su madre. Ante cualquier duda o dificultad, buscar apoyo oportuno puede marcar la diferencia. Una familia informada y una madre acompañada son la mejor combinación para lograr una lactancia exitosa.

    La autora es médica general/educación para la comunidad.

    Alexandra Fuentes

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