Panamá, 11 de abril del 2026

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    Persia

    Monarca absoluto vs. rey en capullo

    Rafael Candanedo
    Monarca absoluto vs. rey en capullo
    Las amenazas de Trump han causado malestar dentro de su propio partido. / Getty Images

    La diplomacia global ha dejado de ser un asunto de cancillerías para convertirse en una disputa de púlpitos. En un rincón, el presidente Donald Trump, operando bajo la lógica del ultimátum y el mercantilismo de la fuerza; en el otro, el papa León XIV (Robert Prevost), ejerciendo la soberanía moral desde el tercer piso del Palacio Apostólico. El choque ha alcanzado su punto más crítico tras la amenaza de Trump de devolver a Irán a la “edad de piedra” si no abría el estrecho de Ormuz, un amago de borrar tres milenios de civilización persa en una tarde de bombardeos estratégicos.

    Donald Trump, el “showman” de la Casa Blanca, ve en la civilización iraní un activo de negociación o un obstáculo logístico. Su enfoque es de una mezquindad aritmética: si el flujo de petróleo se detiene, la infraestructura civil debe desaparecer. Para Trump, el poder es un mazo de oro que se agita para forzar el “trato del siglo”. Su respuesta a las críticas internacionales ha sido la habitual: personalismo y ruido bursátil. Frente al “gringo de Chicago” que viste de blanco, Trump ha tenido que modular su tono. No puede insultar a quien representa el ancla ética del 22% de su electorado, justo antes de las elecciones intermedias, de disputa parlamentaria y gobernaciones.

    León XIV ha respondido con la frialdad de quien no tiene que renovar contrato con el Congreso. Desde el ventoso balcón de Castel Gandolfo y la Plaza de San Pedro, el monarca absoluto ha ejecutado un desahucio teológico. Su frase ha quedado grabada como el epitafio de la doctrina de la guerra bendecida: “Dios nunca escucha a las personas que tienen las manos llenas de sangre”. Con este golpe, el Papa despojó a la administración Trump de cualquier pretensión de justicia divina. Para Prevost, amenazar a un pueblo entero con la desaparición no es estrategia, sino una “blasfemia transaccional”.

    La anatomía del conflicto es pura biografía. Trump, hijo de Queens, quiere rating y medallas de oro; León XIV, el fraile agustino, quiere la eternidad y la paz desarmada. El Papa calificó la amenaza contra Irán como “verdaderamente inaceptable”, recordando que una civilización no es un objetivo militar, sino un patrimonio moral del mundo. Mientras Trump firma órdenes en el Salón Oval, el León utiliza el italiano para recordarle al mundo que tutti sappiamo… non è accettabile (todos sabemos… no es aceptable).

    En este “Kramer vs. Kramer” geopolítico, gringo vs. gringo, el Papa ha forzado al presidente a un alto el fuego de dos semanas. Trump ha tenido que ceder, no por convicción, sino por el peso del “manantial” cultural que ambos comparten. El gringo Papa ha demostrado que, en el Vaticano, el poder no se mide en portaaviones, sino en la capacidad de interpelar la conciencia del adversario.

    Trump mira el reloj: le quedan mil días de mandato. León XIV mira la piedra de los siglos. Al final, el rey en capullo ha tenido que envainar la espada ante el monarca que no necesita ejércitos para ganar la guerra por la opinión pública. El desahucio moral contra la idea de “borrar civilizaciones” ha sido firmado desde el terzo piano del Palacio Apostólico. Trump tiene el ultimátum, pero el León tiene la última palabra.

    El autor es periodista y filólogo.

    Rafael Candanedo


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