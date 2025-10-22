Mucho más que solo palabras

Exclusivo Suscriptores

Venimos a este mundo con una capacidad limitada para comunicarnos: entre llantos, sonrisas y movimientos manifestamos nuestras necesidades. Poco a poco, si nuestros cuidadores están sintonizados, nos ayudan a descubrir quiénes somos, qué nos pasa y qué necesitamos. En ese intercambio aprendemos el lenguaje verbal y, a través de él, nos reconocemos y entendemos a los demás.

Hablar va más allá de transmitir información: nos permite comprendernos, ser comprendidos, regularnos y conectarnos. Con el tiempo y por ciertas experiencias, muchos dejamos de valorar lo profundamente transformador que puede ser el simple acto de hablar.

En la vida cotidiana cargamos con muchas cosas en silencio: sentimientos que no sabemos cómo expresar, pensamientos que dan vueltas, preocupaciones u opiniones que ocultamos para no molestar o evitar conflictos. Pero lo que no se dice se acumula y puede hacer daño. Hablar no solo alivia: ordena, transforma y libera.

Uno de los primeros beneficios de hablar es comprender lo que nos sucede, sea desde el pensamiento o desde la sensación. Con frecuencia alguien comenta: “Ahora que lo digo en voz alta, se siente totalmente diferente”. Ponerlo en palabras obliga a ordenar la confusión, aclara percepciones y arroja luz sobre la realidad cuando somos honestos con nosotros mismos. Es como si, al expresarlo, pudiéramos verlo desde fuera y reflexionar. La neurociencia señala que cuando nombramos y pensamos sobre lo vivido, nuestro sistema nervioso se calma y somos más capaces de decidir con claridad, porque recuperamos el control sobre nuestras emociones. Otro gran beneficio de hablar.

Todos necesitamos sentirnos escuchados, validados y acompañados. Hablar permite conectar con otros. Cuando quienes nos escuchan lo hacen sin juzgar, sin interrumpir y sin tratar de “arreglarnos”, la experiencia puede ser profundamente sanadora.

Además, hablar facilita la solución de problemas. Lo que a veces creemos irresoluble suele necesitar otra perspectiva, y esa perspectiva aparece cuando sacamos lo que ronda en la cabeza y lo transformamos en palabras. Ver la situación desde otro ángulo abre opciones y moviliza recursos que antes no habíamos considerado.

Con todos estos beneficios, ¿por qué preferimos callar? Porque hablar no es solo una acción comunicativa: es un proceso emocional, mental y relacional complejo. Hablar nos enfrenta a la vulnerabilidad y nos expone a la posibilidad de ser juzgados, rechazados o incomprendidos, situaciones que pueden causar dolor. Las experiencias tempranas moldean nuestra capacidad para expresarnos: si de pequeños fuimos escuchados y contenidos, es más probable que de adultos tengamos la seguridad necesaria para exponernos.

Muchas personas nunca aprendieron a expresarse, y otras tuvieron vivencias que las hicieron callar. Cuando esto ocurre, el silencio no solo nos afecta emocionalmente, sino también físicamente. El cuerpo suele “hablar” lo que callamos: tensión crónica, ansiedad, insomnio, dolores recurrentes y fatiga emocional son manifestaciones habituales de cargas no expresadas.

Si hablar te cuesta, comienza por reconocer la dificultad sin juzgarte: admitirlo es el primer paso, y la autocompasión reduce la ansiedad. Prueba alternativas a la conversación directa, como escribir un mensaje, enviar un audio o dejar una nota. Muchas personas se expresan con mayor facilidad por escrito. Prepara lo esencial anotando dos o tres puntos clave —qué ocurre, cómo te sientes y qué necesitas— para disminuir el bloqueo. Ensayar en voz baja o con alguien de confianza ayuda a ganar seguridad; elige un momento y un lugar tranquilos, sin prisas ni distracciones.

Empieza con frases sencillas y abiertas —“Quisiera contarte algo que me está afectando”, “¿Podemos hablar cinco minutos?”— y, si hablas con niños o adolescentes, usa preguntas guía como “¿Qué fue lo mejor o lo peor de tu día?” para facilitar su expresión. Si la palabra falla, observa señales no verbales: cambios en el sueño, el apetito, el interés o el rendimiento pueden orientar la intervención. Si la dificultad para hablar viene acompañada de aislamiento, angustia intensa, cambios persistentes o riesgo, busca ayuda profesional.

Finalmente, crea rituales de comunicación regulares —una cena sin pantallas, un paseo o un “chequeo emocional” semanal de cinco minutos— y modela la expresión emocional. Decir en voz alta tus emociones, de forma adecuada, enseña a los hijos que está bien pedir apoyo. Hablar es una habilidad que se cultiva; al practicarla, transformamos los silencios que dañan en puentes que sanan.

La autora es psicóloga.