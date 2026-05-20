Mucho más que un álbum de figuritas

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El fútbol se ha transformado en Panamá durante los últimos 20 años en uno de los deportes con más fanaticada, igualando a otros deportes como el béisbol, el baloncesto y el boxeo, ampliamente seguidos en Panamá. No porque anteriormente no hubiese seguidores, sino porque ha venido dándose un proceso paulatino de evolución y crecimiento de los atletas en el país.

Aquellos que logramos ver las generaciones de futbolistas de los años 80 y 90 sabemos que en aquellos años el país mantenía pocos jugadores fuera del país y la liga nacional estaba apenas en amplio crecimiento, a diferencia de la actualidad, con las excepciones que todos conocemos de aquellos años, como Armando Dely Valdés, Rommel Fernández, Julio Dely Valdés, Jorge Dely Valdés y Víctor René Mendieta, entre otros jugadores legendarios de Panamá que abrieron camino para una nueva generación de futbolistas.

A partir de aquellos jugadores, se han venido realizando destacadas participaciones en torneos tales como la Copa de Oro, la Copa Centroamericana, la Liga de Naciones de la Concacaf, la Copa América y, por supuesto, las participaciones en la Copa del Mundo de la FIFA en 2018 y el próximo mundial del presente año 2026.

Han sido también importantes las mejoras en las categorías inferiores, femeninas y en la Liga Panameña de Fútbol, que ha consolidado el potencial de los atletas panameños en esta importante disciplina deportiva. En la actualidad, en Panamá se respiran aires de mundial y, con ellos, la venta de camisetas y recuerdos varios alusivos a la selección nacional y otras selecciones durante el presente mundial.

En este sentido, no creo que necesariamente los panameños crean que ganaremos el mundial, pero sí que de manera sustancial mejoraremos nuestra participación en mundiales con un equipo consolidado que ha demostrado tener resiliencia y disposición para mejorar, lo cual es parte de la motivación requerida, sobre todo para niños y jóvenes, al demostrarles que, a pesar de las situaciones difíciles de la vida diaria, es posible avanzar y superar barreras del día a día con esperanza, fe y motivación hacia un mejor futuro.

Dentro de toda esta fiebre mundialista, uno de los hechos más significativos de la tradición de los mundiales de la FIFA es el tan conocido y clásico álbum de figuritas o estampas coleccionables de los jugadores del mundial, mejor conocido como “Álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Lo interesante de dicho álbum es que, a pesar de sus ya 56 años y más allá del aspecto comercial que conlleva, por todos conocido, este ha mantenido la motivación de adquirir las figuritas en sobres, de contar las repetidas, de intercambiar las figuritas repetidas con amigos, de cuantificar cuántas figuritas faltan para buscarlas y pegar las figuritas con calma dentro del álbum de manera ceremonial para que queden bien colocadas, causando sentimientos y vivencias que ni siquiera los celulares modernos y la inteligencia artificial aún pueden superar, ya sea solos, con familiares o con amigos. Pero, sin duda, lo más apreciable para muchos es ver que dentro de este álbum de tendencia global existe un espacio para la bandera, el escudo y los jugadores que representan nuestro hogar: Panamá.

El autor es profesor especial de la Universidad de Panamá Centro Regional Universitario de Los Santos.