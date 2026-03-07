Muelle y aulas: el renacer de Puerto Armuelles

Exclusivo Suscriptores

Andar hoy por las calles de Puerto Armuelles ya no es lo mismo que hace cinco años. Hay nostalgia, sí, esa “tacita de oro” bananera, pero ahora se mezcla con el estruendo de la maquinaria. Se siente distinto: polvo, olor a diésel y el vaivén de grúas que recortan el horizonte desde la costa.

No es solo cemento. El muelle de uso múltiple, con 70% de avance físico, no es una cifra: se nota en los pilotes clavados, en las vigas apiladas junto al mar y en los obreros que ya caminan por pasarelas provisionales. Ver ese andamiaje da la impresión de que algo concreto está ocurriendo, no solo promesas.

El proyecto dejó de ser un parche para pescadores y se convirtió en una apuesta multimodal de más de treinta y un millones de dólares que busca enlazar el Pacífico panameño con Asia y el sur de Costa Rica. Pero lo que realmente impulsa este renacer no son solo las obras; son las aulas y la preparación. Mientras los ingenieros rematan el muelle, más de 5,600 residentes pasaron por capacitaciones técnicas intensivas: soldadura, manejo de equipos y procesamiento de alimentos. Y no hablo en abstracto: vi a jóvenes con manos curtidas aprendiendo a soldar planchas de acero en un taller improvisado junto al puerto. Eso cambia la historia.

La directora del Inadeh, Yajaira Pitti, lo dijo claro en TVN Noticias el 26 de febrero de 2026: “la formación profesional debe anticiparse al desarrollo, no reaccionar a él”. Esa frase impacta porque resume algo sencillo: primero la gente, luego el proyecto. Aquí se está preparando a la población para que el crecimiento les toque a ellos, no que pase de largo.

La llegada de empresas japonesas como Nissen Kaiun y Mitsui no es caridad. Es señal de que los inversionistas ven una hoja de ruta. No vienen por moda; vienen porque la logística empieza a tener sentido. Puerto Armuelles, con su posición geográfica, deja de ser un punto olvidado y se perfila como un engranaje útil. El presidente Mulino, en su gabinete realizado en el sitio, no ocultó su molestia por el abandono histórico y calificó la situación previa como “un ejemplo de lo que no hay que hacer en materia portuaria”.

Si esto funciona aquí, puede funcionar en otros lugares. Pienso en Darién: imaginen un centro de acopio y procesamiento agroindustrial con un muelle de cabotaje eficiente y, sobre todo, gente capacitada para operarlo. No hace falta un megaproyecto de miles de millones; hace falta planificación técnica, diplomacia económica activa y dejar de ver a las provincias como depósitos de votos. Es más práctico: pasos pequeños, bien pensados, que se ensamblen como piezas de un rompecabezas.

En resumen, Puerto Armuelles no revive por azar. Hay inversión dirigida, formación local y una visión que combina lo práctico con lo estratégico. Si ese mapa se replica con cuidado, Panamá puede dejar de ser solo un Canal y convertirse en una plataforma logística más amplia, que funcione para todos.

El autor es empresario.