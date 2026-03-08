Mujer: desde dónde estamos, hacia dónde queremos llegar

Exclusivo Suscriptores

Una invitación a la conciencia y la coherencia, desde la fortaleza, la fe y el crecimiento femenino.

Hay fechas que no solo se conmemoran; nos interpelan. El Día Internacional de la Mujer nos ofrece la oportunidad de detenernos, observar con honestidad el lugar en el que estamos y preguntarnos, con madurez, hacia dónde deseamos avanzar como personas y como sociedad.

Cada historia es distinta, pero compartimos una travesía común. Esta fecha no es únicamente celebración; es una pausa necesaria para reconocer lo que somos hoy y lo que aspiramos a construir mañana.

Pienso en quien lo entrega todo: en la que sostiene aun cuando necesita sostén; en la que ofrece amor, compromiso y empatía sin condiciones; en la que trabaja dentro y fuera del hogar; en la que emprende, acompaña y vuelve a levantarse.

Madres y no madres. Mujeres en todas sus dimensiones: profesionales, cuidadoras, formadoras de vida; seres humanos imperfectos que encuentran en el esfuerzo diario una forma de superación.

Somos cimiento. Impulso. Ternura que no excluye firmeza. Resiliencia que no necesita aplausos.

Pero todo camino humano exige revisión. No todo es certeza ni claridad permanente.

También está quien busca a Dios: la que ora, la que anhela una conexión más profunda, la que desea vivir conforme a principios que trascienden. A veces cree estar actuando correctamente, pero la realidad le muestra que sus acciones no siempre reflejan lo que proclama. Ese contraste no es derrota; es oportunidad.

No basta con la intención; los hechos hablan. La coherencia entre convicciones y conducta se construye día a día. Reconocer inconsistencias no es fracaso, sino madurez. Ajustar el rumbo es responsabilidad interior.

Al rendir homenaje, me incluyo con humildad. No escribo desde la perfección, sino desde el aprendizaje continuo. Como muchas, he tenido que detenerme, examinarme y rectificar. Esa disposición a mejorar también nos define.

Esta conmemoración no debería limitarse a un reconocimiento externo. Es, sobre todo, una invitación íntima: a no dejarnos arrastrar por corrientes de confusión, a discernir con serenidad y a elegir con integridad. A pensar y tomar decisiones por nosotras mismas, no movidas por presiones ni influencias externas que intenten desviar nuestra conciencia. Que sea nuestra reflexión —ese diálogo honesto entre razón y conciencia— la que marque el camino.

Desde donde estamos hoy podemos decidir hacia dónde queremos llegar. No desde la competencia, sino desde la construcción conjunta.

Rindo homenaje a la firme y a la que aún duda; a la que encontró su camino y a la que todavía lo busca; a la que debe asumir decisiones trascendentes con valentía y responsabilidad, anteponiendo siempre honestidad y respeto.

También a quien, desde posiciones de liderazgo, enfrenta determinaciones complejas que no siempre serán comprendidas. En esos momentos, la verdadera fortaleza no consiste en complacer, sino en actuar conforme a principios. El compromiso mayor no es con la aprobación ajena, sino con la rectitud de la propia conciencia y la integridad de hacer lo correcto, aun cuando incomode.

Hoy no es día de señalar trayectorias ni de emitir juicios apresurados. Es día de reflexión. De recordar que la firmeza auténtica se sostiene con integridad.

Ser mujer no es una etiqueta; es una travesía consciente y profundamente humana.

Y en esa travesía, cada una merece respeto y la posibilidad constante de crecer.

Cuando una mujer elige vivir con conciencia y coherencia, no solo transforma su vida: fortalece el rumbo de toda una sociedad.

La autora es educadora.