Mujeres en tecnología: una oportunidad estratégica para acelerar la transformación digital

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La transformación digital está redefiniendo la forma en que operan las organizaciones, impulsando nuevas dinámicas de trabajo, modelos de negocio y demandas de talento especializado. En este contexto, fortalecer la participación de mujeres en áreas tecnológicas y en posiciones de liderazgo digital se vuelve cada vez más relevante para impulsar la innovación, ampliar la base de talento disponible y acelerar el desarrollo tecnológico en América Latina.

Hoy, las empresas enfrentan procesos de cambio cada vez más acelerados. Tecnologías como la analítica de datos, la inteligencia artificial, la automatización de procesos y las plataformas digitales están transformando sectores completos de la economía. Este escenario ha incrementado significativamente la necesidad de profesionales con habilidades tecnológicas y capacidad de adaptación a entornos dinámicos.

Desde la experiencia de compañías tecnológicas, que acompañan procesos de transformación digital en distintos sectores, el desarrollo de talento diverso se consolida como un factor clave para impulsar la innovación y responder a los desafíos de un entorno digital en constante evolución.

En lo personal, durante los últimos seis años desarrollando proyectos tecnológicos, he enfrentado desafíos que reflejan esta realidad, he enfrentado desafíos que reflejan esta realidad. Uno de los más significativos fue mi primer proyecto: la adquisición del sistema de recaudo en Guatemala en 2020, en plena pandemia. Desarrollarlo de forma remota representó un reto importante, pero también evidenció el valor de trabajar con equipos diversos y comprometidos. Esta experiencia reafirmó cómo la colaboración, la confianza y la integración de distintas perspectivas son fundamentales para impulsar soluciones efectivas en entornos cada vez más complejos.

Experiencias como esta reflejan el potencial que tiene América Latina para seguir impulsando el desarrollo tecnológico a través del talento diverso. La región cuenta con profesionales altamente capacitados y con una creciente capacidad de adaptación, lo que representa una oportunidad clave para fortalecer la innovación y acelerar los procesos de transformación digital en distintos sectores de la economía.

En este contexto, promover una mayor participación de mujeres en tecnología resulta fundamental. No solo contribuye a reducir brechas históricas en el acceso a carreras STEM, sino que también fortalece la capacidad de las organizaciones para innovar y responder a las exigencias del mercado.

La diversidad en los equipos no es solo un principio de equidad; es también un factor que impacta directamente en la calidad de las soluciones tecnológicas. Cuando distintas experiencias, miradas y trayectorias convergen, se amplía la capacidad de comprender las necesidades de los usuarios y de diseñar soluciones más integrales y efectivas.

La digitalización se ha consolidado como un habilitador clave para la productividad y la competitividad. En este proceso, el desarrollo de talento diverso se posiciona como uno de los pilares para sostener el crecimiento del sector tecnológico.

Impulsar más oportunidades de formación, desarrollo profesional y liderazgo para mujeres en tecnología no solo representa un avance en términos de inclusión, sino también una decisión estratégica para fortalecer la innovación, ampliar las capacidades del ecosistema digital y consolidar la transformación tecnológica que hoy vive la región. El desafío está en convertir esa oportunidad en acción sostenida.

La autora es jefa de proyectos en SONDA Panamá.