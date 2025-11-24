Mulino, María Corina Machado y el bloque hemisférico que se está reconfigurando

Exclusivo Suscriptores

En las relaciones internacionales, los gestos hablan. A veces dicen más que los comunicados oficiales. Uno de esos gestos —todavía hipotético, pero profundamente revelador— sería que el presidente José Raúl Mulino acompañara a María Corina Machado en un eventual acto de recepción del Premio Nobel de la Paz. Aunque se trate de un escenario imaginado, su impacto diplomático sería real y contundente.

Ese acompañamiento significaría una definición geopolítica: Panamá se alinea con la oposición venezolana y, por extensión, con la estrategia hemisférica frente al gobierno de Nicolás Maduro. No sería un acto amable; sería un mensaje claro de posicionamiento internacional.

Al hacerlo, Panamá se colocaría junto al emergente bloque de gobiernos latinoamericanos de signo conservador-liberal, compuesto por Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador, Nayib Bukele en El Salvador y Santiago Peña en Paraguay. Este grupo, aunque diverso en estilo y origen, comparte un marco común: oposición frontal al socialismo del siglo XXI, cercanía estratégica con Estados Unidos y una visión económica orientada hacia la apertura y la desregulación.

Ese alineamiento, sin embargo, supone una ruptura con la tradición diplomática panameña. Nuestro país ha construido su identidad internacional sobre la base de la neutralidad, el equilibrio y la capacidad de hablar con todos los actores, incluso en medio de crisis. Esa postura permitió, durante décadas, que Panamá ejerciera un rol de mediación en la región. Acompañar a Machado en un escenario mundial no solo cerraría la puerta a cualquier canal con Caracas, sino que también debilitaría esa imagen de país puente que tanto costó construir.

El mensaje hacia Estados Unidos sería inequívoco. María Corina Machado es una figura promovida y respaldada por Washington desde hace años. La Casa Blanca vería en Mulino un aliado confiable dentro del bloque conservador hemisférico, especialmente importante en un momento de tensiones migratorias, disputas financieras y pugnas por el control geoestratégico del continente. Para Washington, un Panamá alineado con Milei, Noboa, Bukele y Peña tendría valor político y simbólico.

Sin embargo, ese mismo gesto enviaría otra señal, esta vez hacia Beijing. China Popular sostiene política, financiera y energéticamente a Nicolás Maduro, y observa con suspicacia cualquier movimiento que fortalezca a la oposición venezolana. Para China, un gesto panameño de apoyo a Machado sería leído como una inclinación abierta hacia el esquema estratégico de Estados Unidos. En un contexto donde las inversiones, el comercio y la presencia china en Panamá siguen siendo determinantes, esta tensión no sería menor.

El impacto interno también debe considerarse. Acompañar a Machado consolidaría la identidad de Mulino como parte del bloque conservador continental. Para algunos sectores del país, esto reforzará la imagen de firmeza y claridad ideológica. Para otros, será la evidencia de una política exterior subordinada, incapaz de defender la neutralidad panameña en un mundo polarizado.

En síntesis, el acto de acompañar a María Corina Machado no sería una fotografía más en un acto internacional: sería una definición política de alto voltaje. Una inscripción explícita en el eje Milei–Noboa–Bukele–Peña, una señal de alineamiento con Washington, una tensión inevitable con Beijing y una ruptura con la tradición diplomática panameña de neutralidad activa. En un continente que vuelve a polarizarse, los gestos pesan tanto como las decisiones formales. Y este gesto, de ocurrir, reconfiguraría el lugar de Panamá en el tablero geopolítico hemisférico.

El autor es especialista en ciencias sociales.