El museo de la nacionalidad

Recientemente, atendí a un grupo de extranjeros interesados en tener más información sobre nuestras costumbres y tradiciones. Específicamente les interesaba todo lo relacionado con la pollera y las joyas que la acompañan, así como nuestros bailes y música tradicional. Les expliqué que para apreciar plenamente una pollera y sus joyas tendrían que asistir a un establecimiento donde se presentan bailes folclóricos o participar en algún festival donde se presentan conjuntos típicos.

La pregunta surgió de inmediato: ¿Existe algún museo o exhibición pública donde se puedan apreciar los vestuarios de la pollera y el montuno y se expliquen las tradiciones musicales panameñas? La pregunta me dejó cavilando sobre un espacio o recinto de acceso al público donde se pudieran apreciar la belleza de nuestras tradiciones de vestuario y música.

Nos enorgullecemos de la pollera y de nuestra música folclórica. Desde hace años vengo oyendo que el traje de la pollera ha ganado premios en concursos internacionales de vestuarios folclóricos. Por otro lado, tenemos que anualmente nos visitan alrededor de un millón y medio de turistas. Estos turistas no han podido ver nuestros trajes nacionales y escuchar las explicaciones de expertos sobre lo dificultoso y arduo que es el trabajo de coser una pollera, los distintos tipos de pollera; la descripción e historia de las joyas de la pollera, los distintos tipos de sombreros campesinos, los distintos bailes que existen en nuestras provincias y comarcas y los instrumentos musicales que se usan para tocar nuestras música.

Considero que la Autoridad de Turismo/INAC deberían impulsar la idea de un museo de la nacionalidad. Respeto y admiro nuestro pasado histórico, así como lo que lograron los ilustres panameños que nos antecedieron y en general la historia de Panamá desde los tiempos de Rodrigo de Bastidas y Vasco Núñez de Balboa hasta la fecha. Esta historia hay que atesorarla y divulgarla, pero en lo que estoy pensando es en un museo para exaltar nuestro vestuario, música, gastronomía, tradiciones; todo lo que nos hace panameños.

Es posible que en la Autoridad de Turismo/INAC aleguen que no tienen presupuesto para materializar mi idea; o que tienen otras prioridades programadas, etc. Les lanzo la siguiente idea. Actualmente en Panamá existe una baja ocupación hotelera por razones que todos conocemos. ¿Por qué no se le solicita a algunos de los hoteles que permitan el uso de uno o varios de sus salones para iniciar el establecimiento y funcionamiento de un museo de la nacionalidad. La ventaja sería que el museo podría echar a andar en un corto tiempo al contar con las facilidades hoteleras.

Los hoteles no tendrían que asustarse porque sería un paso temporal y transcurrido un par de años el museo se reubicaría en un área publica o en un área que cuente con el patrocinio de alguna oenegé o entidad cívica. Para un hotel tener una instalación novedosa como un museo dentro del mismo hotel representaría la posibilidad de ofrecer a sus huéspedes una atracción adicional gratis o a un bajo costo. Así mismo, el hotel que ofrezca la instalación podría recibir la visita de muchísimos turistas que se hospedan en otros hoteles o instalaciones. También el hotel en cuestión podría promocionarse al exterior como un hotel con características únicas, ya que ningún hotel en el mundo, hasta donde yo conozca, cuenta con un museo dentro del propio hotel.

Bueno, lanzo un reto para la Autoridad de Turismo/INAC y para algún hotel con visión y sentido de patria.

El autor es abogado