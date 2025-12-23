Navidad en fila: cuando la ayuda revela una crisis más profunda

Exclusivo Suscriptores

Cada diciembre, Panamá revive una escena que ya no debería parecernos normal: personas madrugando, durmiendo en aceras, acampando uno, dos y hasta tres días antes, formando filas interminables para conseguir una bolsa navideña, este 2025 a 15 dólares. Hay desorden, discusiones, gente que se cuela, cansancio acumulado y una tensión que se siente en el ambiente. No es solo una logística deficiente; es el reflejo de una realidad social que incomoda y que exige una reflexión seria desde el Estado.

Es humano reconocer que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha empezado temprano la distribución. Eso permite que quienes madrugan puedan salir más rápido y no pasar todo el día bajo el sol. Ese gesto, sin duda, alivia un poco el sufrimiento inmediato. Pero no podemos aplaudirlo como si fuera suficiente. Empezar temprano no responde a la pregunta central: ¿por qué tanta gente está dispuesta a pasar por esto?

La respuesta es dura, pero clara. Porque no hay dinero para ir al supermercado. Porque no hay trabajo estable. Porque el ingreso no alcanza. Porque miles de panameños viven al día y cualquier ayuda, por pequeña que sea, se vuelve indispensable. Las filas no son un capricho ni una tradición festiva; son un síntoma de necesidad.

En medio de este escenario, es inevitable pensar en el presidente José Raúl Mulino. ¿Qué siente cuando enciende la televisión y ve a su pueblo durmiendo en el suelo por una bolsa navideña? ¿Le genera alegría? ¿Orgullo? ¿Emoción al ver a la gente “organizada” en filas, acampando, peleándose por un beneficio limitado? ¿O le provoca preocupación, incomodidad, quizá vergüenza ajena?

Gobernar también es mirar esas imágenes y preguntarse si eso es lo que se quiere para el país. Si ese es el mensaje que se desea transmitir: que la Navidad llega haciendo fila, soportando desorden y exponiéndose a la humillación pública. Ojalá algún periodista se lo pregunte directamente en la entrevista de los jueves. No para atacar, sino para escuchar una reflexión honesta desde la más alta autoridad del país, y que sea una respuesta de un presidente, no un regaño.

Porque aquí no se trata de eliminar la ayuda ni de señalar a quien la recibe. Nadie hace fila por gusto. El problema está en el modelo. Cuando año tras año se repite el mismo caos, insistir en hacerlo igual ya no es tradición, es terquedad institucional. Y acostumbrar al pueblo a este tipo de dinámicas tampoco es sano. La ayuda social debe aliviar, no desgastar; debe dignificar, no exponer.

El Estado tiene la obligación de ir más allá de la coyuntura navideña. Las bolsas son un paliativo, no una solución. Si miles de personas sienten que esa bolsa marca la diferencia entre tener o no qué poner en la mesa, entonces hay que mirar con seriedad el problema del empleo, del costo de la vida y de la desigualdad. La fila es solo la punta del iceberg.

Es necesario replantear el modelo con seriedad: más eficiencia, planificación real y cero improvisación. La ayuda debe entregarse de forma ordenada, sin aglomeraciones, respetando la dignidad de las personas y con controles transparentes que eviten la corrupción. Esto exige revisar lo que no funciona y aplicar alternativas modernas y humanas, como entregas programadas por corregimiento o cédula mediante juntas comunales y centros comunitarios, así como vales o transferencias dirigidas, fiscalizadas y trazables, que garanticen apoyo sin caos ni negociados.

Las bolsas navideñas no deberían ser motivo de celebración institucional ni de discursos triunfalistas. Deberían ser un llamado de atención. Un recordatorio de que algo no está funcionando como debería. Y una oportunidad para que quienes gobiernan, empezando por el presidente, se pregunten con honestidad si este espectáculo anual representa el país que queremos construir.

El autor es terapeuta ocupacional y docente.