Panamá, 16 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    planificación fiscal

    Nearshoring: estrategias clave para maximizar el éxito de la inversión

    Alejandra Arguedas

    Durante los últimos años, el nearshoring ha pasado de ser una tendencia emergente a convertirse en una decisión estratégica para empresas que buscan resiliencia, eficiencia y cercanía con sus mercados clave. En este contexto, Centroamérica y América Latina aparecen con frecuencia en el radar de los inversionistas. Sin embargo, la experiencia demuestra que no todas las decisiones asociadas a esta tendencia global generan valor, y muchas fracasan antes de consolidarse.

    ¿Por qué ocurre esto? Entre otras razones, porque se percibe el nearshoring como un simple mecanismo de traslado de mercancías. En la práctica, los proyectos que enfrentan mayores dificultades no fallan por falta de talento, infraestructura o ubicación geográfica, sino por una planificación logística insuficiente, tardía o desconectada del modelo de negocio.

    El nearshoring exitoso exige comprender que cada decisión inicial —la jurisdicción elegida, la estructura legal, la cadena de suministro, los precios de transferencia, el uso de incentivos fiscales y el cumplimiento regulatorio— tiene implicaciones directas en costos, riesgos, reputación y sostenibilidad a largo plazo. Cuando estos elementos no se integran desde el diseño inicial del proyecto, las empresas suelen enfrentarse a reprocesos costosos, contingencias tributarias y aduaneras, y barreras para escalar sus operaciones.

    En EY hemos observado que las organizaciones que capturan verdadero valor de esta tendencia global son aquellas que la abordan como una transformación estratégica, no como una reacción coyuntural a disrupciones globales. Estas empresas alinean sus objetivos estratégicos con su operación, su gobierno corporativo y su visión de crecimiento, considerando tanto los marcos normativos locales como las exigencias internacionales en materia de transparencia y cumplimiento.

    Centroamérica cuenta con ventajas competitivas como la cercanía con Estados Unidos, experiencia exportadora, accesibilidad marítima al Pacífico y al Atlántico, talento humano calificado y sectores con alto potencial de crecimiento. No obstante, la región enfrenta el desafío de competir con otros mercados emergentes que han avanzado con mayor rapidez en ofrecer certidumbre fiscal, procesos claros y marcos regulatorios modernos.

    Desde la perspectiva empresarial, el mensaje es claro: el nearshoring requiere análisis, datos, conocimiento profundo del entorno fiscal y regulatorio, y acompañamiento experto. Desde la perspectiva regional, la oportunidad está en evolucionar hacia modelos más sofisticados, donde la atracción de inversión no se sustente solamente en incentivos fiscales, sino que contemple medidas que permitan a las empresas obtener ventajas competitivas y consolidar sus operaciones.

    El nearshoring es una decisión a largo plazo que impacta directamente la competitividad de las empresas y de los países que buscan atraer inversión. Su éxito depende del rigor con el que se diseñe y de la capacidad de integrar estrategia, operación y fiscalidad desde el inicio. En ese camino, contar con socios estratégicos marca la diferencia entre una oportunidad aprovechada y una oportunidad perdida.

    La autora es Tax Associate Partner de EY.

    Alejandra Arguedas


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Parque Omar informa que no ha autorizado el ‘Primer Encuentro de Therians en Panamá’. Leer más
    • Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más