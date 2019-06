¿Es necesario el pensamiento crítico?

El pensamiento crítico se plantea utopías. Es pensar más allá de lo dado por el sistema. En nuestra América tenemos escultores del espíritu crítico, desde un José Martí a un Ricaurte Soler. Al pensamiento crítico se le asocia a varios tópicos dispares entre sí. Aquí nos vamos a enfocar en sus entrañas revolucionarias, de principios éticos, de crítica y creatividad con potencialidad transformadora.

Las transformaciones sociales no se realizan por decreto, son procesos largos y complejos. El sistema capitalista está superpuesto sobre todos los ámbitos de la vida; no nos permite cambiar en lo posible y nos mantiene conformes con lo políticamente correcto. Con la crítica pop y la industria cultural. Se requiere de determinadas formas de conciencia que se hagan cargo de su propia realidad para transformarla. No podemos emprender transformaciones sociales si no tomamos conciencia de su necesidad. La misma experiencia nos encamina en esa dirección.

El pensamiento crítico en el sentido expresado articula esa fundamentación. Tiene como telón de fondo una vida digna, de supremacía del ser humano y el paisaje, donde exista un metabolismo con la naturaleza.

Las transformaciones sociales requieren del concierto humano, de la diversidad, la creatividad, la voluntad y la heurística para ampliar los horizontes de posibilidad. Son ejercicios colectivos de intereses comunes.

El pensamiento crítico es necesario para darle contenido a las transformaciones sociales y no apagar la luz de la utopía. Un contenido de vida digna ante el vaciamiento del capitalismo, promotor del deterioro ambiental y la creciente desigualdad. El sistema capitalista está encaminado aceleradamente en agotar sus propias fuentes de desarrollo, el pensamiento crítico en sentido expuesto por Walter Benjamin sería un freno de emergencia ante el inevitable deterioro planetario.

El pensamiento crítico en su potencialidad enfatiza en la toma de conciencia para las transformaciones sociales.

El autor es docente universitario