¿Necesita Estados Unidos una tercera guerra mundial?

Escuchar audio noticia

Estados Unidos ha dejado de ser la potencia bélica y tecnológica indiscutible en un mundo marcado por la aparición de nuevas potencias tecnológicas como Rusia, China y Corea del Norte, hoy día considerados por Occidente como rivales potenciales en un escenario de confrontación bélica.

La industria armamentista en Estados Unidos ha perdido relevancia frente al auge de nuevos multimillonarios vinculados a las ventas en línea y al sector inmobiliario, lo que plantea la necesidad de crear nuevos escenarios de guerra para reimpulsar la venta de armas y devolver al círculo de multimillonarios ligados a este negocio el estatus de élite que antes ostentaban.

Es evidente que ningún presidente en Estados Unidos decide iniciar una guerra sin el consentimiento de los sectores económicamente poderosos al interior del país, entre los que destacan el sector financiero, estrechamente ligado a la bolsa de valores, y las compañías fabricantes de armamento.

El gran apoyo brindado a Ucrania por parte de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN responde a la necesidad de recuperar el papel hegemónico que ha perdido frente al avance tecnológico de las potencias antes mencionadas. Parece que Estados Unidos solo logra un protagonismo mundial mediante intervenciones militares y conflictos armados.

El expresidente Jimmy Carter lo dejó claro hace algunos años en una conferencia magistral cuando afirmó que parte del declive como potencia tecnológica se debió al gasto exorbitante destinado a intervenciones como la de Afganistán, donde las tropas estadounidenses tuvieron que retirarse de forma penosa, en un episodio comparable con la retirada de Vietnam en la década de los setenta.

Mientras Estados Unidos gastaba en guerras, China se concentraba en desarrollar su tecnología, al punto de que sus armas de largo alcance ahora superan en gran medida a los misiles estadounidenses, según afirma el sociólogo argentino Atilio Borón. Mientras tanto, China reforzó sus relaciones comerciales, especialmente con América Latina, mientras Estados Unidos destinaba recursos al mantenimiento de bases militares en todo el mundo.

El desplazamiento de Estados Unidos como primera potencia mundial quizá sea la principal motivación para considerar el inicio de una tercera guerra mundial, un escenario sumamente peligroso para la humanidad, ya que no solo la OTAN y Estados Unidos cuentan con misiles nucleares, sino también Rusia y China, además de otros países de Oriente Medio.

Estados Unidos probó la capacidad de Rusia al permitir que Ucrania empleara misiles fabricados en Inglaterra y Estados Unidos contra territorio ruso. En respuesta, Rusia disparó un misil hipersónico, indetectable por los sistemas de defensa antimisiles. Las declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, tras el lanzamiento del “supermisil”, advirtiendo sobre ataques a países que envían armas a Ucrania, generaron preocupación en los líderes de la OTAN y en el entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien de inmediato formó un equipo para negociar la paz entre Rusia y Ucrania.

Aunque el escenario de una tercera guerra mundial parece absurdo, no es imposible. Según Atilio Borón, la guerra es más probable debido a la mediocridad de los actuales líderes europeos, que no han considerado adecuadamente el panorama mundial y creen que las condiciones son similares a las de las guerras pasadas, cuando no existían armas de destrucción masiva. Sin embargo, la dependencia de gran parte de Europa del gas ruso para sus industrias y el rol de China como patrocinador de megaproyectos en América Latina complican aún más la decisión de emprender una nueva guerra, especialmente tras el lanzamiento del misil hipersónico ruso.

El autor es sociólogo y docente.