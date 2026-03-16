Negociar para sobrevivir

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Las conversaciones anunciadas entre Cuba y Estados Unidos marcan un momento decisivo en la historia reciente del Caribe.

En medio de una profunda crisis económica caracterizada por escasez energética, dificultades de abastecimiento y crecientes tensiones sociales, el gobierno cubano ha decidido abrir un canal de diálogo con Washington.

No se trata simplemente de un gesto diplomático. Es, sobre todo, una decisión estratégica orientada a aliviar una presión económica que se ha vuelto estructural y a explorar nuevas posibilidades de inserción internacional.

Durante más de seis décadas, la relación entre ambos países ha estado condicionada por el embargo económico impuesto por Estados Unidos desde los años sesenta.

Ese embargo ha limitado significativamente la capacidad de la economía cubana para integrarse al sistema financiero internacional, restringiendo su acceso al crédito externo, a la inversión extranjera y a mecanismos de financiamiento multilaterales.

En ese contexto, cualquier negociación entre La Habana y Washington tendrá inevitablemente como eje central la discusión sobre la flexibilización o el eventual levantamiento de esas sanciones.

Desde una perspectiva de poder, el diálogo responde a intereses distintos pero convergentes. Para Cuba, el objetivo fundamental sería aliviar la presión económica interna, recuperar acceso a los mercados internacionales y ampliar las posibilidades de financiamiento externo.

Para Estados Unidos, en cambio, las conversaciones podrían representar una oportunidad para promover cambios económicos e institucionales que faciliten la integración de la isla al sistema económico global en función de sus intereses geoestratégicos.

En este escenario, algunos analistas han planteado la posibilidad de que Cuba avance hacia un modelo de reformas económicas similar al adoptado por China o Vietnam a finales del siglo XX.

En esos casos, los gobiernos mantuvieron el control político del Estado mientras introducían reformas orientadas al mercado, ampliaban el sector privado, promovían la inversión extranjera y se integraban progresivamente al comercio internacional.

Un proceso de reforma de esa naturaleza podría significar para Cuba una apertura económica gradual. Sectores como el turismo, la energía, las telecomunicaciones o la logística podrían recibir mayor inversión internacional, mientras que el sector privado interno podría expandirse progresivamente.

AME2560. LA HABANA (CUBA), 10/03/2026.- personas se movilizan en un vehículo por una calle desocupada este martes, en La Habana (Cuba). Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero ha elevado los apagones, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social. EFE/ Ernesto Mastrascusa

Todo ello permitiría dinamizar la economía sin modificar de inmediato la estructura fundamental del sistema político.

La pregunta más sensible es si una transformación económica de esta magnitud podría ir acompañada de algún grado de apertura política.

La historia reciente demuestra que la integración al sistema financiero internacional no exige necesariamente el abandono de modelos políticos de partido dominante.

Sin embargo, es posible que ciertos ajustes institucionales, orientados a ampliar el debate público o a permitir nuevas formas de participación política, contribuyan a mejorar el clima de negociación internacional.

En ese contexto, algunos observadores consideran que podrían surgir formas limitadas de pluralismo político dentro del sistema cubano. Ello no implicaría necesariamente la derrota del modelo socialista ni la pérdida del control estatal sobre las instituciones fundamentales del poder.

Más bien podría representar una evolución institucional orientada a fortalecer la estabilidad del sistema mientras se introducen reformas económicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población.

No obstante, el principal obstáculo para una normalización plena entre ambos países sigue siendo la política interna de Estados Unidos. Muchas de las disposiciones que sostienen el embargo fueron aprobadas por el Congreso estadounidense, lo que significa que su eliminación completa requeriría acuerdos políticos complejos dentro del propio sistema político norteamericano.

Por esa razón, cualquier transformación profunda en la relación entre Cuba y Estados Unidos probablemente será gradual. Las negociaciones podrían avanzar mediante acuerdos parciales que alivien ciertas restricciones económicas mientras se desarrollan reformas internas en la isla.

En ese contexto, el diálogo entre Cuba y Estados Unidos podría marcar el inicio de una nueva etapa en la historia política del Caribe y del sur global.

Las reformas económicas y una eventual apertura institucional no necesariamente implican la desaparición del sistema socialista, sino su posible adecuación al nuevo sistema mundial y regional para adaptarse a las realidades del siglo XXI.

La historia demuestra que los sistemas políticos que logran sobrevivir no son los que permanecen inmóviles, sino aquellos capaces de reformarse sin renunciar a sus principios fundamentales. Para Cuba, negociar puede no ser una señal de debilidad, sino una estrategia de supervivencia nacional.

El autor es especialista en ciencias sociales.