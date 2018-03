El negocio de los maestros armados

Es de conocimiento público la matanza de 17 estudiantes y maestros en Parkland, Florida. A raíz de este triste acontecimiento los estudiantes de dicha escuela iniciaron un movimiento para lograr que se controle la venta de armas, especialmente las armas semiautomáticas y automáticas. Hay muchas posiciones sobre el tema de las armas que van desde la total libertad de comprar y tener cualquier tipo de arma hasta la prohibición estricta de la venta y tenencia.

Entre las posiciones sobre este tema tenemos la propuesta del presidente Trump, que dijo públicamente, cuando lo visitaron los estudiantes y padres de familia de Parkland, que se debía entrenar a los maestros de la escuela para que tuviesen armas mientras permanecían en los planteles educativos. Esta propuesta del presidente Trump fue posteriormente ajustada y se consideró la posibilidad de que solo un porcentaje de los maestros fuesen capacitados y portasen armas.

La propuesta del presidente Trump dejó a todo mundo asombrado, porque no había sido hecha anteriormente. Cuando Trump hizo la propuesta no había consultado con los sindicatos de maestros y profesores, lo cual resulta curioso. ¿Por qué Trump hizo esta propuesta? Hay que recordar que Trump es un hombre de negocios y siempre se caracterizó y distinguió por llevar a cabo negocios aventurados o vislumbrar posibilidades de negocios que otras personas no se daban cuenta.

Cuando Trump hablaba de capacitar y armar a los maestros, seguramente estaba en su mente que a estos maestros había que darles cientos de miles de armas porque en los Estados Unidos enseñan en las escuelas primarias y secundarias ciento de miles de maestros. Obviamente estas armas hay que fabricarlas y el que la fabrica y vende va a recibir una ganancia millonaria por la venta. Igualmente capacitar a cientos de miles de maestros iba a requerir muchísimos capacitadores, polígonos de tiros, etc. Las fábricas de armas, los capacitadores de portar y usar armas, los polígonos de tiros, etc., pertenecen o en alguna forma están vinculados a la organización National Riffle Association cuya posición en el tema de armas es bien conocida.

No creo que Trump estuviese pensando en recibir personalmente suma de dinero producto de las actividades mencionadas en el párrafo anterior. Eso lo descarto totalmente. Pero Trump estaba consiente que su propuesta de capacitar y armar a los maestros iba a beneficiar económicamente a compañías, hombres de negocios y personas del circulo de simpatizantes que lo eligieron presidente. Cualquier hombre de negocios con algo de malicia se hubiera percatado que la propuesta de Trump implicaba un gasto millonario.

Todo lo anterior nos debería llevar a considerar la propuesta del presidente Trump con mucho cuidado y ver a quién va a beneficiar.

El autor es abogado