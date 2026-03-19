Ni carnicería ni morbo: el problema era el diálogo

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En una época donde la exageración ha comenzado a desplazar a la precisión —y donde lo estridente suele imponerse sobre lo razonable—, pensar se ha convertido casi en un acto de resistencia. La conversación pública, lejos de orientarse al entendimiento, parece inclinarse cada vez más hacia la espectacularización del discurso: se dice más de lo necesario, pero se comprende menos de lo esencial. En ese escenario, la filosofía corre el riesgo de ser utilizada no como herramienta de análisis, sino como recurso retórico al servicio de interpretaciones apresuradas. Por ello, volver a Jürgen Habermas no es un gesto académico, sino una exigencia intelectual: la de recuperar el sentido del lenguaje como espacio de encuentro y no como instrumento de distorsión.

Su obra no se orienta a dramatizar la crisis social mediante metáforas extremas, sino a examinar las condiciones que hacen posible —o imposible— el entendimiento entre ciudadanos. El núcleo de su planteamiento es claro: una sociedad democrática depende, en última instancia, de la calidad de su comunicación.

Desde esta perspectiva, el problema no radica en la intensidad con que se describen los fenómenos sociales, sino en la pérdida de orientación del lenguaje hacia el entendimiento. Cuando la comunicación abandona su función racional y se convierte en instrumento de imposición, deja de ser diálogo y se transforma en estrategia. Y allí, precisamente, comienza el vaciamiento de la democracia: no en la ausencia de normas, sino en la degradación de las prácticas discursivas que les dan sentido.

Nombrar la realidad con términos desproporcionados puede generar impacto, pero rara vez produce comprensión. Por el contrario, simplifica lo complejo, distorsiona el análisis y desplaza el debate hacia el terreno de la reacción. La consecuencia no es una mayor conciencia crítica, sino una conversación pública más frágil, menos rigurosa y fácilmente manipulable.

A diferencia de enfoques centrados exclusivamente en principios abstractos, como el de Immanuel Kant, Habermas introduce una dimensión intersubjetiva que no admite atajos: la legitimidad no se impone ni se presupone; se construye mediante argumentación racional en condiciones de igualdad. Esto implica justificar, escuchar, contrastar y, eventualmente, revisar posiciones. No es un ideal ingenuo, sino una condición mínima para la convivencia democrática.

Sin embargo, este modelo exige disposiciones que el entorno actual tiende a debilitar: atención sostenida, disciplina intelectual y respeto por el argumento. En su ausencia, la participación se reduce a la emisión de opiniones; el desacuerdo deriva en confrontación estéril y el espacio público pierde su capacidad de producir entendimiento.

El riesgo no es la pluralidad —que es constitutiva de la democracia—, sino la incapacidad de procesarla racionalmente. Donde el diálogo se sustituye por la reacción, lo que emerge no es deliberación, sino fragmentación. Y una sociedad fragmentada puede conservar sus formas democráticas, pero difícilmente su contenido.

Por ello, el desafío no consiste en intensificar el lenguaje, sino en depurarlo. Recuperar la precisión, sostener el argumento y reconocer al otro como interlocutor válido no son gestos retóricos; son prácticas que definen la posibilidad misma de una vida democrática.

Hablar de Jürgen Habermas exige precisión conceptual. Su propuesta no se articula en torno al morbo cultural ni en diagnósticos construidos desde la exageración, sino en la reconstrucción del diálogo racional como fundamento de la legitimidad democrática.

Reducir la complejidad de la crisis contemporánea a formulaciones como una supuesta “carnicería” derivada del pragmatismo no solo resulta conceptualmente débil, sino que desvía el problema central: la degradación de la comunicación pública. Para Habermas, el punto crítico no es el escándalo moral, sino la pérdida de condiciones para el entendimiento.

En ese marco, más que establecer oposiciones simplificadas entre corrientes filosóficas —como el pragmatismo y la ética del deber de Immanuel Kant—, su propuesta se sitúa en otro nivel: una ética del discurso en la que las normas solo adquieren validez cuando pueden ser justificadas racionalmente ante otros.

La conversación pública, en consecuencia, no es un espacio para intensificar percepciones, sino para someterlas a examen racional. Y allí reside la vigencia de Habermas: en recordar que una sociedad no se deteriora únicamente por sus conflictos, sino por la manera en que renuncia a comprenderlos.

La autora es profesora de filosofía.