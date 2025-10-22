Exclusivo Suscriptores

Esta frase la escuché por primera vez de mi maestra de segundo grado, Gloriela Jaramillo, al enseñarnos que a una niña o mujer no se le debe pegar, ofender o lastimar “ni con el pétalo de una rosa”. Nos preguntaba: ¿cómo es un pétalo de una rosa?

Las respuestas no se hicieron esperar en aquel salón del colegio San Vicente de Paúl de Santiago: “son suaves”, “parecen de algodón o de seda”, “son delicados”, “tienen aroma dulce”. Y, después de muchas respuestas, la maestra nos hacía ver que ni con algo tan tierno como el pétalo de una rosa se puede lastimar a una mujer. Esa lección me quedó grabada para siempre: pese a cualquier diferencia que se tenga con una mujer —sea hermana, prima, madre, novia, esposa o amiga— jamás se debe recurrir a la violencia para resolverla.

Hoy Panamá se ve sacudida por hechos lamentables, como el de una joven asesinada en Aguadulce por su expareja a plena luz del día Este tipo de acontecimientos dejan una sensación de incertidumbre. ¿Qué pasa en una sociedad donde no se respeta a la mujer? ¿Qué se enseña en las escuelas sobre el valor y la dignidad femenina? ¿Qué instruyen los padres a sus hijos sobre honrar a las mujeres?

También debemos preguntarnos dónde están las autoridades —la Policía, la Fiscalía— cuando una mujer denuncia violencia o acoso. ¿Cómo es posible que en un parque público, un domingo, no haya un solo agente que pueda evitar un crimen? ¿Cómo se invierte el dinero del Ministerio de Seguridad, si solo vemos licitaciones millonarias en armamento, pero el país sigue inseguro?

Mientras el Gobierno avanza en su intención de eliminar el Ministerio de la Mujer, mujeres panameñas siguen perdiendo la vida de forma violenta. Pero, sea mediante un ministerio o una secretaría, a la mujer debe dársele el respeto que merece. Es necesario promover políticas que fortalezcan su valor y su dignidad, y enseñar a cada niña, desde pequeña, que no debe tolerar una falta de respeto, una grosería, un insulto ni una agresión física. Y que, si algo así ocurre, sepa que el Estado la ampara, la cuida y la protege.

Los femicidios dejan al descubierto las grietas del sistema. Se sabía que el presunto asesino tenía una orden de alejamiento, y aun así la violó. ¿Cómo evitar más femicidios? Con educación, respeto y conciencia del valor infinito de la mujer. Basta recordar que cada persona nacida en este mundo vino al amparo de una mujer.

Como decía Eugenio Pacelli: “A las mujeres se les confía el futuro del mundo”. Es urgente reflexionar, una vez más, que a una mujer no se le debe golpear ni con el pétalo de una rosa.

El autor es trabajador independiente.