Ningún cargo otorga derecho a humillar

Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En toda sociedad democrática existe una frontera moral que jamás debe cruzarse: la dignidad humana. Y cuando esa dignidad se vulnera dentro de un entorno laboral, el problema deja de ser un simple conflicto entre personas para convertirse en una amenaza directa contra los principios básicos de convivencia, justicia y respeto que sostienen a un país.

La reciente reacción de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral ante la agresión sufrida por un trabajador panameño en el proyecto del Cuarto Puente envía un mensaje correcto y necesario: en Panamá no puede existir tolerancia alguna frente al maltrato, la humillación o la violencia en el trabajo. Ninguna inversión, contrato o jerarquía empresarial puede colocarse por encima del respeto al ser humano.

Sin embargo, este caso también obliga a abrir una discusión más profunda e incómoda: todavía existen quienes creen que ocupar un cargo de autoridad les concede licencia para degradar, intimidar o pisotear a otros. Esa mentalidad es incompatible con una sociedad moderna. Un gerente no es un señor feudal. Un supervisor no es dueño de la dignidad ajena. Y los trabajadores no son vasallos obligados a soportar insultos, amenazas o abusos para conservar un empleo.

La autoridad laboral no se mide por la capacidad de humillar, sino por la capacidad de dirigir con respeto, disciplina y profesionalismo. Quien necesita el miedo para ejercer mando demuestra pobreza ética y debilidad de liderazgo. El abuso verbal, la agresión física y el trato denigrante nunca son herramientas legítimas de administración; son expresiones de autoritarismo y decadencia moral.

Lo más preocupante es que muchas veces estas conductas se normalizan bajo frases peligrosas como “siempre ha sido así”, “es parte de la presión del trabajo” o “hay que aguantar”. No. Ningún trabajador está obligado a tolerar vejaciones para ganarse la vida. El salario no compra silencio ni resignación frente al abuso.

La defensa de la dignidad laboral debe aplicarse sin excepciones y sin dobles raseros. Debe exigirse en empresas privadas, instituciones públicas, proyectos internacionales y cualquier espacio donde exista una relación de trabajo. No importa el rango, la nacionalidad, el poder económico o las conexiones políticas de quien agrede. La ley y el respeto deben tener el mismo peso para todos.

Por eso, la respuesta institucional no puede limitarse únicamente a sancionar cuando un caso se vuelve viral. Panamá necesita construir una cultura laboral donde el respeto sea una obligación permanente y no una reacción momentánea ante la presión pública. Eso implica supervisión real, canales efectivos de denuncia, protección al trabajador y consecuencias firmes para quienes utilicen su posición jerárquica para maltratar.

También implica comprender que la productividad no puede edificarse sobre el miedo. Los países que avanzan son aquellos donde la autoridad se ejerce con firmeza, pero también con humanidad. El desarrollo económico pierde legitimidad cuando se sostiene sobre la humillación de quienes levantan obras, operan máquinas, atienden oficinas o sostienen el funcionamiento diario del país.

La dignidad del trabajador panameño no se negocia. Es un límite inviolable. Y quien no entienda que el respeto es obligatorio —sin importar el cargo que ocupe— no debería dirigir personas ni representar institución alguna.

Porque en Panamá trabajar nunca debe significar soportar abusos.

El autor es estratega en tecnología, innovación y transformación digital.