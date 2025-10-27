No sobran médicos, hay financiamiento, pero falta planificación

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La falta de plazas para médicos internos recién graduados es un problema recurrente en Panamá. Aunque tienen conocimientos teóricos, los médicos internos carecen de experiencia práctica y necesitan supervisión para consolidarse profesionalmente.

Es en el internado cuando el recién graduado entra en contacto diario con el paciente adulto y pediátrico, y con las necesidades de estos y sus familiares, tanto en las salas de hospitalización como en urgencias, salas de parto y quirófanos.

Su labor es tutelada y supervisada por médicos de mayor experiencia y no debe considerarse parte responsable del sistema, pues aún no cuenta con la idoneidad requerida. Tampoco debe ser visto como un recurso para resolver las falencias del sistema de salud.

Sin suficientes plazas, la formación de nuevos médicos generales, de familia y especialistas se retrasa, y el país no puede cubrir su déficit sanitario. En 2025, esta situación genera una paradoja: hay más médicos graduados que vacantes disponibles, mientras muchas zonas siguen desatendidas. Esto evidencia una falla estatal que trasciende lo financiero.

La preparación práctica es necesaria. ¿Cómo se maneja este tema en otras latitudes?

En Irlanda, Reino Unido, Suecia y Malasia, el posgrado supervisado dura entre uno y dos años. En Latinoamérica, existen pasantías, servicio social o internados de seis meses a un año, integrados en el pregrado o el posgrado según el país.

En Panamá, la ley exige dos años supervisados: uno en el área metropolitana y otro en hospitales del interior de la República. La falta de plazas genera un cuello de botella que retrasa el inicio laboral de nuevos médicos y afecta la atención sanitaria. Este año, 203 graduados quedaron sin cupo, una pérdida significativa para el país.

¿Cómo llegamos aquí?

Hasta 1951, los médicos panameños estudiaban en el extranjero. La creación del internado obligatorio buscó asegurar experiencia práctica antes del ejercicio profesional. Aunque el modelo fue útil, tras siete décadas sigue sin adaptaciones tecnológicas ni planificación estratégica. Mientras otros países ajustan sus sistemas según presupuesto y demanda, en Panamá las universidades forman médicos sin una proyección conjunta con las entidades competentes —Universidad de Panamá (UP), INEC, MEF, IFARHU, MINSA y CSS—, lo que deriva en frustración para los jóvenes profesionales, sus familias y la población que demanda un mejor servicio.

¿Sobran médicos o faltan plazas?

Panamá tiene 1.7 médicos por cada 1,000 habitantes, menos que Costa Rica (2.6), Chile (3.1) y Uruguay (4.9). Para alcanzar una proporción de 2.5, el país necesita 3,600 médicos más en ejercicio. Es decir, no hay exceso de médicos, sino barreras estructurales para contratarlos, presupuestos distorsionados por corrupción y clientelismo, y ausencia de planificación con objetivos claros.

La trampa presupuestaria

El presupuesto del MINSA es de B/. 2,490 millones, y el de la CSS supera los B/. 8,211 millones. Con una reasignación mínima del 1%, destinada exclusivamente a suplir personal sanitario —y no dentro del renglón generalizado de “recursos humanos” usado para fines políticos— podrían cubrirse muchas de las vacantes actuales.

El gasto en salud pública equivale al 5.3 % del PIB, mientras los hogares cubren el 37 % con su propio dinero. Se invierte más en cubrir fallas del sistema que en fortalecer su personal.

Falencias estructurales

Falta de coordinación entre instituciones y ausencia de un plan único de personal sanitario.

Las universidades gradúan médicos sin considerar la demanda real.

Las plazas se concentran en las ciudades, escaseando en áreas rurales.

El mayor déficit está en enfermería y técnicos.

La población crece más rápido que la infraestructura sanitaria de atención primaria.

Qué hacer

Un plan nacional serio debe incluir:

Un sistema de formación médica actualizado, adaptado a las nuevas tecnologías educativas y con supervisión universitaria efectiva.

Considerar el modelo español, donde los dos últimos años del pregrado corresponden a un rotatorio clínico tutelado, seguido de un examen para residencias médicas que otorga la idoneidad profesional.

Exigir supervisión docente médica en todas las facultades públicas y privadas por parte de la UP y el Colegio Médico.

Implementar una planeación quinquenal coordinada de recursos humanos en salud, con un programa de formación a 15 años y apoyos económicos efectivos a estudiantes.

Plazas de internado acordes al número de egresados y distribuidas según déficit regional.

Nombramientos escalonados tras la idoneidad, evitando vacíos como el actual, y priorizando la atención primaria y las especialidades deficitarias.

Equipos básicos por corregimiento para Atención Primaria (un médico, dos enfermeras, dos técnicos).

Asignar un 1 % adicional del presupuesto del MINSA y la CSS exclusivamente para ampliar las plazas de personal de salud.

Monitoreo público anual del índice médico/población y del gasto sanitario per cápita.

Mirar al futuro

La OPS recomienda 44.5 profesionales de salud por cada 10,000 habitantes, pero Panamá está muy por debajo y carece de una estrategia para mejorar. El país necesita coherencia entre formación, financiamiento y necesidades reales. Formar médicos sin plazas o construir hospitales sin fortalecer la atención primaria es ineficaz. La salud requiere planificación, financiamiento y ejecución estatal; de lo contrario, se deteriora el sistema y la confianza pública.

El autor es neurocirujano.