‘No solo perderemos la gallina de los huevos de oro... perderemos todo el gallinero económico’

Exclusivo Suscriptores

La economía no se derrumba de un día para otro, pero cuando lo hace, arrastra todo a su paso. Hoy no estamos simplemente amenazados por la desaceleración o la inflación: estamos al borde de un colapso más profundo. La llamada “gallina de los huevos de oro” —los sectores que tradicionalmente han sostenido nuestra economía, como las exportaciones clave, el turismo y la inversión extranjera— están en riesgo. Pero lo más grave es que el propio “gallinero” —la estructura económica que los hace posibles: instituciones, confianza, estabilidad macroeconómica y tejido empresarial— también empieza a mostrar grietas preocupantes.

Si no se toman decisiones valientes y estratégicas, no solo dejaremos de producir riqueza: podríamos destruir nuestra capacidad de generarla a largo plazo. Y recuperarla no será tan fácil como conseguir una nueva gallina.

Panamá vive un momento crítico. Lo que hoy enfrentamos no es una simple coyuntura política o económica: es una amenaza directa al modelo que ha sostenido nuestra economía y nuestra proyección internacional durante décadas. Si no reaccionamos con responsabilidad y visión de país, podríamos perder lo que con tanto esfuerzo hemos construido: nuestra estabilidad, nuestra credibilidad y nuestra capacidad de crecer.

El cierre de la mina, según datos de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), redujo el crecimiento del PIB en aproximadamente un 4.8% en 2024. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó una disminución en el crecimiento económico de Panamá, estimando que el PIB crecería solo un 2.5% en 2024, en comparación con el 7.5% registrado en 2023. Esta desaceleración se atribuye principalmente al cierre de la mina, que contribuía directa e indirectamente con alrededor del 5% del PIB del país. Esta caída afectó no solo al sector minero, sino también a otras áreas de la economía que dependían de la actividad minera, como el transporte y los servicios.

La economía panameña dejó de percibir aproximadamente B/.2,514 millones debido al cese de operaciones de la mina. Además, se perdieron alrededor de 54,107 empleos formales directos asociados a la actividad minera.

El Canal de Panamá —la verdadera gallina de los huevos de oro del país— se encuentra en una posición frágil. El cambio climático y la falta de infraestructura para garantizar su operación plena han reducido significativamente su capacidad. La oposición al uso del río Indio como fuente alterna de agua pone en jaque la sostenibilidad del Canal. Esto no es un tema técnico: es una decisión de país. De los ingresos del Canal dependen aproximadamente el 3.5% del PIB nacional y más de mil millones de dólares anuales que alimentan directamente el presupuesto del Estado. No podemos darnos el lujo de dejar que esta fuente se agote por falta de consenso.

Y si hablamos de nuestras ventajas logísticas, los puertos son el segundo pilar de esta plataforma. Juntos, el Canal y los servicios logísticos que lo rodean representan cerca del 30% del PIB. Sin embargo, esta plataforma está siendo socavada por la creciente conflictividad interna. Los cierres de calles, las huelgas, la incertidumbre política y la falta de una ruta clara afectan la imagen de Panamá como hub confiable. Cada barco que opta por otra ruta, cada contenedor que se redirige a otro puerto, representa una pérdida que no se recupera fácilmente.

En medio de este panorama, otro sector clave se desangra lentamente: el agro. El cierre de fincas bananeras en Bocas del Toro es solo la punta del iceberg. Las protestas prolongadas, los bloqueos de vías y la ausencia de políticas sostenidas han golpeado duramente a miles de productores que ya vivían al límite. El sector agropecuario, que representa aproximadamente el 2.5% del PIB, pero que genera empleo directo e indirecto para más del 15% de la población activa, está en franco retroceso. No podemos subestimar lo que esto significa: son familias sin ingresos, comunidades rurales en crisis y mayor dependencia de alimentos importados.

Todo esto ocurre mientras el país se paraliza frente a otro desafío mayor: el futuro de la Caja de Seguro Social. La falta de voluntad política para apoyar reformas sostenibles está creando un escenario insostenible. Cada día que pasa en esta zozobra debilita la confianza de los cotizantes y amenaza el colapso del sistema. La reforma de hoy garantiza que millones de panameños tengan salud y pensión.

Mientras tanto, el comercio nacional —especialmente el de pequeños y medianos negocios— se contrae peligrosamente. Las ventas han caído, la inversión se ha frenado y la sensación de incertidumbre es generalizada. La economía nacional está en una especie de coma inducido por la confrontación y la falta de comprensión de algunos grupos.

La gran pregunta es: ¿vamos a reaccionar o vamos a dejar que todo esto colapse? Estamos perdiendo la confianza de los mercados internacionales, la estabilidad interna y el bienestar de nuestros ciudadanos. No podemos seguir postergando decisiones cruciales por miedo al costo político. No se trata de elegir entre sectores: se trata de preservar lo que da vida al país entero.

Panamá necesita líderes a la altura del momento. Necesita visión, valentía y compromiso con el interés nacional. Porque si seguimos por este camino, no solo vamos a perder el Canal, los puertos o el agro: vamos a perder la confianza de la gente y el respeto del mundo.

Y eso sí que no lo podemos permitir.

El autor es auditor forense y examinador de fraude autorizado.