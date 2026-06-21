No todo peso se ve: la importancia de revisar nuestra mochila emocional

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hay personas que salen de casa cada mañana con la agenda llena, una sonrisa y la aparente capacidad de seguir adelante con todo. Responden mensajes, cumplen horarios, cuidan a otros, producen, resuelven y se adaptan. No obstante, por dentro pueden cargar más de lo que muestran.

No todo peso se nota. Hay cargas que se instalan en la forma de pensar, en el cansancio con el que inicia el día, en la manera de reaccionar ante una conversación sencilla o en esa sensación de no poder detenerse porque, si lo hacen, todo podría desordenarse.

A esa carga invisible podríamos llamarla mochila emocional. No es una etiqueta clínica ni una frase de moda, sino una metáfora sencilla para nombrar aquello que muchas veces llevamos por dentro: preocupaciones, culpas, miedos, exigencias, recuerdos, pérdidas, heridas, responsabilidades, silencios y emociones que no encontraron espacio para expresarse.

Cada persona carga una historia. Algunas experiencias enseñan, fortalecen y dan perspectiva. Otras, cuando se acumulan sin ser observadas, pueden pesar más de lo que imaginamos.

Lo complejo es que muchas veces nos acostumbramos a cargar. Aprendemos a funcionar con la mochila llena. Normalizamos vivir con prisa, contestar “estoy bien” aunque no sea cierto, sostener a otros aunque necesitemos apoyo, cumplir expectativas que ya no nos representan o guardar silencio para no incomodar.

Con el tiempo, ese peso puede manifestarse de formas cotidianas: irritabilidad, dificultad para disfrutar, saturación, necesidad de controlarlo todo, cansancio emocional o poca paciencia ante situaciones que antes manejábamos con calma. No siempre relacionamos esas señales con lo que cargamos.

Por eso, revisar la mochila emocional no significa dramatizar la vida ni buscar problemas donde no los hay. Significa hacer una pausa honesta para preguntarnos qué estamos llevando, desde cuándo y para qué.

A veces cargamos culpas que ya no nos corresponden, responsabilidades que nunca fueron solo nuestras, miedos heredados, expectativas ajenas o versiones antiguas de nosotros mismos que ya no caben en la etapa actual.

Reconocerlo no resuelve todo de inmediato, pero abre una puerta: dejar de vivir en automático y empezar a tratarnos con mayor claridad.

También es necesario diferenciar entre negar lo que sentimos y aprender a gestionarlo. Negar es seguir como si nada ocurriera, exigirnos fortaleza permanente o convencernos de que sentir cansancio, tristeza, enojo o confusión nos hace débiles.

Gestionar, en cambio, es permitirnos nombrar lo que nos ocurre, comprender de dónde viene, hablarlo con otros cuando sea necesario y buscar herramientas para afrontarlo de manera saludable.

La autora es neuropsicóloga y especialista en neurociencias empresariales.