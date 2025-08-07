No todo se mide en notas: el talento oculto que el sistema ignora

Exclusivo Suscriptores

Hace unos días, mientras trabajábamos en el libro de Ciencias Naturales con mis estudiantes de sexto grado, noté que una de mis alumnas no seguía la actividad asignada. Me acerqué, esperando encontrar distracción o desinterés, y vi que estaba concentrada en una hoja blanca. En silencio, se la retiré. Para mi sorpresa, lo que tenía entre manos era un boceto impresionante de un rostro femenino, lleno de detalles y expresión. Me quedé asombrada ante lo que vi.

Di una vuelta más por el salón, procesando lo que acababa de ver. Al pasar nuevamente junto a ella, le pedí que me acompañara fuera del aula. Su rostro mostraba miedo, pero, en vez de regañarla, simplemente la miré, tomé su mentón con ternura y le dije:—¡Dibujas hermoso!

Sus ojos pasaron del susto al asombro en una fracción de segundo. Le dije que me encantaba su arte, que tenía mucho talento y que no debía dejar de perfeccionarlo. También le recordé que debía cumplir con sus tareas, pero le prometí que, si se esforzaba, le permitiría continuar con sus dibujos.

Esa escena no se me ha ido de la mente. Me confrontó con una realidad que vivimos a diario quienes trabajamos en educación: ¿cuántas veces apagamos talentos en lugar de encenderlos? ¿Cuántas veces etiquetamos a los estudiantes por una nota, sin mirar su verdadero potencial?

Nuestro sistema educativo continúa midiendo a los niños por su capacidad de memorizar y seguir instrucciones. Premia la obediencia y la repetición, pero rara vez valora la creatividad, la sensibilidad o la innovación. ¿Realmente estamos formando ciudadanos críticos o solo entrenando personas para encajar en moldes viejos?

Vivimos en un mundo que necesita mentes creativas, valientes, analíticas. Sin embargo, seguimos encerrando a nuestros niños y niñas en estructuras rígidas, como si todos tuvieran que aprender, pensar y expresarse de la misma manera. Como madre, también lo veo reflejado en mis hijas: un sistema que encierra en una calificación lo que, a veces, no se puede medir.

La escuela debería ser un lugar donde los talentos florezcan, no donde se repriman; donde se valore tanto una buena idea como una buena respuesta; donde se entienda que no todos los aprendizajes caben en una prueba escrita, y que el arte, la música, el pensamiento crítico y la imaginación también son formas de inteligencia.

Como docentes, como sistema educativo, como familias, debemos empezar a mirar más allá del número en la libreta. Necesitamos escuchar más, observar más, conectar más. Porque en cada estudiante hay un universo que espera ser descubierto, si tan solo dejamos de medirlo todo con la misma regla.

Hoy, más que nunca, la educación necesita transformarse en un espacio de libertad, de descubrimiento y de propósito. Porque el talento no siempre grita… a veces, solo dibuja en silencio.

La autora es docente y escritora.