Nodos de desarrollo: la estrategia que Panamá ya no puede seguir postergando

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

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Panamá Metropolitana: del corredor interminable a la ciudad de nodos

La expansión del área metropolitana de Panamá ha seguido, por décadas, una lógica lineal que ha producido una ciudad alargada, dependiente de un único eje de movilidad y con una concentración excesiva de empleos y servicios en el centro capitalino.

Este modelo, que alguna vez pareció funcional, hoy se ha convertido en una fuente permanente de ineficiencia urbana. Miles de personas recorren diariamente distancias excesivas entre su vivienda y su lugar de trabajo, con costos sociales, económicos y ambientales que ya no pueden ignorarse.

Los diagnósticos oficiales coinciden: el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano y los distintos Planes de Ordenamiento Territorial (POT) han advertido que la estructura actual es insostenible. La ciudad necesita transitar hacia un modelo policéntrico, capaz de distribuir oportunidades y reducir la presión sobre los ejes viales y sobre el propio centro metropolitano.

La creación de nodos de desarrollo urbano en regiones estratégicas —Oeste, Norte y Este— no es solo una alternativa técnica; es una urgencia metropolitana.

Una ciudad que obliga a moverse demasiado

El crecimiento disperso y desordenado ha generado una dependencia extrema del automóvil y del transporte colectivo de larga distancia. El resultado es evidente: congestión crónica, pérdida de productividad, deterioro de la calidad de vida y un aumento constante en los costos de movilidad. La estructura urbana actual obliga a que la mayoría de los empleos formales se concentren en el centro, mientras que la población crece aceleradamente en la periferia.

La solución no pasa únicamente por ampliar vías o extender corredores. La experiencia internacional demuestra que las ciudades más eficientes son aquellas que acercan la vida cotidiana a las personas.

Tres regiones, tres oportunidades

1. Panamá Oeste: un nodo que ya existe, pero necesita dirección

Arraiján y La Chorrera registran uno de los crecimientos demográficos más importantes del país. Sin embargo, la oferta de empleo local no ha crecido al mismo ritmo. Esto obliga a que decenas de miles de residentes crucen diariamente hacia la capital, saturando los puentes y los corredores.

Con la futura Línea 3 del Metro, el Oeste tiene la oportunidad de convertirse en un nodo urbano robusto, con centralidades bien definidas, actividades económicas diversificadas y un modelo de desarrollo orientado al transporte masivo (DOTS). No se trata solo de mover personas, sino de crear ciudad.

2. Panamá Norte: un nodo ambiental y logístico

Chilibre, Las Cumbres y Alcalde Díaz poseen ventajas territoriales únicas: disponibilidad de suelo, cercanía al corredor logístico del Canal y un entorno ambiental que requiere protección. Un nodo en esta región permitiría ordenar el crecimiento, atraer actividades logísticas y tecnológicas, y reducir presiones sobre la cuenca canalera. Además, generaría empleos cercanos a comunidades que hoy dependen de largos desplazamientos.

3. Panamá Este: el potencial aeroportuario y tecnológico

El área de Tocumen, 24 de Diciembre y Pacora tiene una posición estratégica gracias al aeropuerto internacional. Allí puede consolidarse un nodo especializado en servicios aeroportuarios, innovación, logística y tecnología. Este polo permitiría equilibrar la estructura metropolitana y ofrecer empleos de alta productividad a una población en rápido crecimiento.

El papel decisivo de los Planes de Ordenamiento Territorial

Los POT son herramientas esenciales para transformar la ciudad. Permiten definir usos del suelo, orientar inversiones, identificar zonas de riesgo, proteger áreas ambientales y establecer centralidades urbanas. Sin estos instrumentos, cualquier intento de crear nodos de desarrollo quedaría a merced de la improvisación y de intereses fragmentados.

Ordenar el territorio no es un ejercicio técnico aislado: es una decisión política que determina la calidad de vida de millones de personas.

El futuro está en tres direcciones

Panamá tiene la oportunidad y la necesidad de dejar atrás el modelo lineal que ha marcado su desarrollo metropolitano. Apostar por nodos de desarrollo en el Oeste, Norte y Este no solo descongestionaría la ciudad, sino que construiría una metrópolis más equitativa, eficiente y resiliente.

La planificación ya existe; lo que falta es convertirla en acción.

El autor es exministro de Vivienda y estudiante de la maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá.