Normalizando la perversión

Exclusivo

Pareciera como si hoy en día fuera mucho más común el abuso y los comportamientos violentos hacia menores, lo que me genera las siguientes incógnitas: ¿van en aumento estos casos o jamás disminuyeron y, por la masificación de los medios digitales, hoy podemos ser testigos de lo que acontece?

Se percibe como algo arcaico o incluso improbable que situaciones como estas ocurran actualmente, pero, terriblemente, han estado dando mucho de qué hablar desde hace algún tiempo. Esto no solo permite darnos cuenta de que las personas, como individuos, pueden llegar a ser muy perversas en secreto. Pero, ¿qué estamos haciendo como sociedad para lidiar con esto? ¿De alguna manera se están detonando estos comportamientos? Y, si es así, ¿cuáles serían esos detonantes? Es conocido que ciertos contenidos mediáticos y digitales pueden influir en la forma en que se perciben las relaciones y la sexualidad en la sociedad. En algunos casos, se ha señalado que la exposición temprana a contenidos hipersexualizados puede contribuir a distorsionar límites y roles, especialmente cuando no existe una adecuada orientación familiar o educativa. Esto no implica que los medios sean la causa directa de estos comportamientos, pero sí plantea la necesidad de reflexionar sobre el tipo de contenidos que circulan y su impacto en audiencias jóvenes.

Teniendo en cuenta los casos de abusos a niños e infantes en el país, nos enfrentamos a una cruda realidad, más aún cuando nos percatamos de que este tipo de perversión probablemente pueda ser silenciada o que, por algún motivo, ciertas influencias poderosas tratan de desensibilizar a la población, demostrándonos que, poco a poco, normalizamos este tipo de situaciones verdaderamente desagradables.

El caso Epstein y sus implicaciones internacionales nos demuestran que poco importa o poco se hace, de forma institucional e internacional, para combatir este tipo de abusos y corrupción a gran escala. Pero ¿qué hacemos nosotros en nuestro país para evitar que esto siga ocurriendo?

Para muchos, este tipo de comportamiento atroz parecería algo que no debería existir en los tiempos modernos que vivimos; sin embargo, sigue ocurriendo y pareciera que con mayor frecuencia y normalidad. Como sociedad, nos llenamos de ira porque consideramos que las medidas son insuficientes y que lo que se podría hacer parecería casi obvio. Concientizar sobre lo lamentable y horrendo de estos actos se realiza con frecuencia en escuelas, comunidades y otros espacios, pero ¿hacemos lo suficiente para evitar este mal?

En 2014, The New York Times publicó un artículo titulado Pedofilia: un trastorno, no un delito, escrito por la profesora de la Facultad de Derecho de Rutgers, Margo Kaplan. Este texto generó una fuerte polémica y, según la autora, buscaba crear conciencia sobre la situación. En una entrevista para Philadelphia Magazine, señaló que recibió correos electrónicos tanto de apoyo como de rechazo. Su planteamiento abrió un debate complejo, pero también evidenció cómo ciertas posturas pueden ser interpretadas como intentos de normalizar conductas inaceptables. Lo que para muchos no es más que una excusa para un delito grave, para otros se presenta como un tema de discusión académica, lo que alimenta la percepción de que la racionalidad se está perdiendo.

Al observar lo que ocurre a nivel internacional y en nuestro país, queda claro que casos como el de Epstein no son una anomalía aislada, sino parte de una preocupante continuidad de prácticas profundamente cuestionables en nuestro tiempo.

Esto deja en evidencia que proteger a los menores se ha convertido en una tarea cada vez más compleja, en un entorno donde resulta difícil aislarlos de los riesgos y distorsiones del mundo actual.

El autor es diseñador y poeta.