Nos estamos olvidando de estar

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hubo un tiempo en que muchas conversaciones ocurrían sin prisa y algunas visitas no necesitaban motivo. Las familias encontraban espacios para compartir aun en medio de las dificultades, y ciertas cosas simples parecían tener un valor distinto. Hoy, mientras todo continúa avanzando rápidamente, a veces surge una sensación difícil de explicar: pareciera que la vida comenzó a moverse más rápido que nuestra capacidad de permanecer presentes.

La modernidad transformó la manera de vivir, trabajar y comunicarnos. Todo parece inmediato. Las respuestas llegan rápido, las noticias recorren el mundo en segundos y las personas permanecen conectadas casi todo el tiempo. Sin embargo, en medio de tantos avances, también comenzó a sentirse un cansancio distinto, uno que no siempre se refleja físicamente, pero que termina ocupando silenciosamente la vida emocional de muchas personas.

Tal vez por eso ciertos recuerdos conmueven tanto. Una fotografía antigua, una carta guardada o una conversación familiar pueden traer de vuelta memorias e historias del pasado que parecían haberse quedado atrás. No porque la vida fuera perfecta, sino porque todavía existían pausas humanas más naturales y una manera diferente de compartir el tiempo.

Poco a poco también cambió la forma de comunicarnos. Muchas palabras dejaron de escribirse. Las conversaciones comenzaron a llenarse de emojis, stickers, imágenes reenviadas, videos ajenos y respuestas rápidas, mientras las historias personales, las anécdotas familiares y los pensamientos propios parecían ocupar cada vez menos espacio.

Incluso algunas llamadas terminaron convirtiéndose en conversaciones breves, interrumpidas por el cansancio, las ocupaciones o la falta de tiempo. A veces basta escuchar un “ahora te llamo” para entender cuánto ha cambiado la manera en que muchas personas se relacionan emocionalmente.

¿En qué momento dejamos de conversar sin mirar el reloj? ¿Cuándo comenzamos a tener menos tiempo precisamente para quienes más amamos? ¿Cuántas historias familiares quedaron sin contarse mientras todo continuaba avanzando rápidamente?

Y, aun así, el tiempo continúa moviéndose.

La modernidad avanzó de manera impresionante. Sin embargo, en medio de tantos cambios, pareciera que poco a poco comenzamos a perder espacios para compartir, escuchar y permanecer cerca de quienes forman parte de nuestra vida.

Quizás todavía estamos a tiempo de recuperar pequeñas cosas que parecían simples y hoy empiezan a sentirse valiosas: escribir más palabras propias, conversar sin apuro, visitar más, escuchar mejor y volver a compartir presencia real con quienes forman parte de nuestra historia.

Porque hay ausencias que no comienzan cuando alguien se va, sino lentamente, cuando dejamos de estar presentes en la vida de quienes un día estuvieron siempre para nosotros. Tal vez por eso ciertos tiempos y memorias terminan volviéndose irrepetibles.

La autora es educadora.