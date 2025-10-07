Noventa años de la Universidad de Panamá: mirando atrás, proyectando el futuro

Exclusivo Suscriptores

Fundada el 7 de octubre de 1935, la Universidad de Panamá (UP) cumple hoy 90 años como la principal casa de estudios superiores del país. A lo largo de casi un siglo, ha sido un pilar fundamental de la educación, la investigación y la cultura, formando profesionales que han contribuido en todas las esferas de la vida nacional: política, salud, administración, ciencia, arte, derecho, ingeniería, entre otras.

Desde sus inicios, la UP asumió una misión de alcance nacional: ofrecer oportunidades de educación superior pública, accesible y de calidad. Con el paso de los años, la institución ha crecido no solo en número de estudiantes y graduados, sino también en la diversidad de sus carreras. De igual forma, ha llegado al interior del país mediante centros regionales universitarios y extensiones, ampliando su presencia territorial.

Uno de los datos más destacados en este aniversario es el número de profesionales aportados a la nación: más de 340 mil egresados en distintas ramas del quehacer nacional. Más allá de esta mano de obra calificada, resulta relevante observar que, en los últimos años, la UP gradúa entre 8,000 y 13,000 nuevos profesionales anualmente, una cifra que en 2023 superó los 13 mil. Esto evidencia no solo una recuperación tras momentos difíciles, como la pandemia, sino también una capacidad creciente para responder a la demanda de educación superior en Panamá.

En cuanto a la matrícula, la UP mantiene una población estudiantil masiva: más de 90 mil estudiantes en todo el sistema nacional, con semestres que han alcanzado cerca de los 100 mil matriculados. Esta magnitud representa un reto logístico, académico y presupuestario, pues exige instalaciones adecuadas, docentes especializados, recursos e infraestructura que garanticen una atención de calidad a una comunidad tan numerosa.

Los logros de la Universidad de Panamá en estas nueve décadas no se miden únicamente en cifras, sino también en su impacto social. Ha sido un motor de movilidad social, permitiendo que jóvenes de distintos orígenes accedan a la educación superior. Ha sostenido un rol activo en la investigación científica a través de sus institutos, abordando temas nacionales de relevancia. Además, ha sido protagonista en debates culturales, políticos y de derechos humanos, contribuyendo al desarrollo democrático del país.

Mirando hacia el futuro, los retos son significativos: fortalecer los programas de posgrado, garantizar un financiamiento sostenible, reducir la deserción estudiantil, modernizar infraestructuras, ampliar la cobertura y la calidad en regiones alejadas, actualizar los programas de investigación, incorporar nuevas tecnologías y metodologías pedagógicas, y expandir la oferta académica en áreas emergentes como ciencia de datos, energías renovables e inteligencia artificial. Si logra conjugar tradición e innovación, la UP podrá seguir desempeñando un papel protagónico como motor de cambio nacional.

En la celebración de su nonagésimo aniversario, la Universidad de Panamá puede sentirse orgullosa: ha atendido a cientos de miles de estudiantes y ha contribuido de manera decisiva al progreso nacional. La casa del primer rector, Octavio Méndez Pereira, sigue siendo una institución pública esencial para la democracia y el desarrollo del país. Su evolución y capacidad de adaptación le permiten responder a las nuevas necesidades sociales, tecnológicas y educativas de Panamá y del mundo.

La autora estudia periodismo en la Universidad de Panamá.