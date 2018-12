2019, nubarrones y esperanzas

Lo que la humanidad ha venido padeciendo se empeoró en 2018. Aumentaron las guerras y los presupuestos para continuarlas, se sofisticaron los armamentos, se vendieron más armas que nunca por parte de las potencias occidentales. Se continuó envenenando al medio ambiente, se continuó con los bloqueos criminales, las asfixias financieras, las falsedades en campañas mediáticas; se asesinó inmisericordemente a millones de inocentes-incluyendo niños- en Irak, Afganistán, Yemen, Somalia, Libia, Sudán, Palestina, Gaza, Honduras, Colombia, México… Se judicializaron los golpes de Estado. Aumentó el desgreño político a las arcas de los Estados, el cinismo de los delincuentes políticos, la pérdida de la institucionalidad y una justicia amañada y sucia. Se respira a podrido en una sociedad mundial cuyo 10%, concentrado en las élites político-económicas - según estudios de organizaciones serias -, han perdido todo escrúpulo para lograr poder y enriquecimiento.

Veamos algunos ejemplos. En Argentina, el Gobierno parece haberse convertido en el verdugo de su pueblo. Ahora hasta cierra escuelas nocturnas donde la juventud pobre asiste luego de trabajar – si consigue empleo o informalmente -. En Brasil hay un espectro de dictador. En México, AMLO trata de articular la economía y la justicia social ante el descalabro dejado por Peña Nieto. En Chile se continúa agrediendo y discriminando a la nación mapuche, incluso asesinando a sus líderes. Piñera debe rectificar sus extremismos o pagará ante la historia y su pueblo. En Colombia no se respeta el acuerdo pactado en Cuba y continúan los asesinatos de líderes y activistas, siendo que ese noble pueblo viene aportando su sangre y sus muertos por más de 60 años. Mientras, el asedio a gobiernos de Latinoamérica y el Caribe que se resisten al dominio geopolítico es cada vez más notorio. Bolivia muestra la fortaleza de su raza con los grandes cambios en y para su pueblo, y Venezuela, a pesar de las críticas, ha superado el analfabetismo y ha construido 9 millones de viviendas dignas para los pobres, logros envidiables. No obstante, sus grandes reservas de petróleo, minerales y ser ahora el mayor productor de oro, le tienden una celada de la rapiña. En lugar de que Estados Unidos actúe con sensatez en el siglo XXI, cooperando con equidad con sus vecinos, China ha venido a llenar esos espacios.

Si nos vamos a África, igual. Continúan las políticas del coloniaje. Las potencias no cambian. Mientras, las malas consecuencias son muchas, sobre todo las de grandes migraciones de desposeídos a causa de sus tantas y apetecibles riquezas. La crisis ha llegado a tocar las puertas de gobiernos y coronas europeas corruptas; sus pueblos se han cansado de engaños, corrupción y enfermedades, mismas que llevaron a los pueblos que invadieron. Así vemos lo que le sucede a Macron en Francia con los “chalecos amarillos”, que cada día se multiplican, y no solo en ese país. Atrás quedaron la libertad, igualdad y fraternidad de su revolución. España, luego de deshacerse del imbécil y cuestionado Rajoy, no encuentra el camino correcto con su pueblo, sobre todo con los catalanes.

Ante tanta desgracia, lo que los pueblos deben hacer es acercarse a Dios y trabajar con ahínco y mancomunadamente. Investigar y analizar muy bien a quiénes elegir como administradores de los países (presidentes de la República, miembros del Congreso, diputados y representantes en Panamá); permanecer vigilantes y exigir en las calles el respeto que le deben todos estos “señores” al pueblo que los nombra allí y les paga para que trabajen en su beneficio, y no para robar. Hay que tener claro que esos funcionarios no regalan nada, pues todos los recursos económicos salen de los impuestos y no de sus bolsillos. Todos ellos son empleados públicos y las instituciones del Estado no son bolsas de empleo para vagos e ineficientes. Elige inteligentemente, no como limosnero.

El autor es periodista-analista internacional