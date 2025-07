Nuestra infancia y juventud en crisis emocional silenciosa

Exclusivo Suscriptores

En los últimos años, el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes en Panamá ha comenzado a mostrar señales de alarma. Aunque a simple vista muchos parecen saludables, detrás de sus pantallas se desarrolla una crisis silenciosa: el aumento sostenido de trastornos de ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y problemas de comportamiento asociados con la hiperconectividad digital.

La pandemia aceleró un proceso que ya venía gestándose. Con clases virtuales, menor interacción con sus pares y la necesidad de entretenimiento en casa, el tiempo frente a pantallas se disparó. Hoy, en 2025, muchos niños pasan entre 6 y 8 horas diarias conectados a dispositivos electrónicos, y no solo para estudiar: los videojuegos, las redes sociales, las plataformas de streaming y los videos cortos han adquirido un protagonismo absoluto en su vida cotidiana.

Esta hiperconexión digital, aunque ofrece ventajas innegables en términos de acceso a información y herramientas educativas, tiene un costo cuando no se regula adecuadamente. Estudios internacionales han documentado el vínculo entre el uso excesivo de pantallas y un mayor riesgo de trastornos de ansiedad y depresión infantil. En Panamá, los reportes en clínicas públicas y privadas han aumentado. Psicólogos y pediatras atendemos a niños que presentan irritabilidad constante, insomnio, retraimiento social, dificultades de concentración y síntomas físicos, como dolores de cabeza o de estómago, sin causa médica aparente.

Uno de los factores más preocupantes es la reducción del juego libre y de la interacción social cara a cara. La infancia necesita moverse, explorar, aburrirse, inventar, ensuciarse y, sobre todo, vincularse con otros en entornos reales. Cuando la conexión con el mundo está mediada exclusivamente por una pantalla, se empobrece la capacidad de expresar emociones, resolver conflictos y desarrollar empatía. Esto, a largo plazo, puede impactar no solo la salud mental, sino también el rendimiento escolar y la autoestima.

La realidad de muchas familias panameñas tampoco ayuda. En hogares donde ambos padres trabajan largas jornadas, el celular o la tableta se convierten, sin querer, en una niñera digital. La presión social para estar en línea, especialmente entre adolescentes, también es fuerte: no tener acceso a redes sociales puede significar quedar “fuera del grupo”, ser objeto de burlas o simplemente sentirse invisible.

Ante este escenario, es urgente repensar nuestras rutinas y establecer límites saludables. Desde el hogar, es fundamental que madres, padres y cuidadores se informen y asuman un rol activo. No se trata de demonizar la tecnología, sino de acompañar, observar y moderar. Algunas estrategias útiles incluyen:

Establecer horarios sin pantallas, especialmente en la mañana, durante las comidas y antes de dormir.

Fomentar el juego al aire libre, la lectura y los juegos de mesa como alternativas de ocio.

Conversar sobre lo que ven en internet, ayudándolos a identificar contenido negativo o que les genere ansiedad.

Dar el ejemplo: si los adultos están siempre pendientes del celular, es difícil exigir algo distinto.

Promover momentos de conexión real en familia, aunque sean breves: una caminata juntos, una merienda sin dispositivos, una conversación sin interrupciones.

Desde las escuelas también se puede contribuir. Implementar pausas activas sin pantallas, enseñar sobre salud digital como parte del currículo, detectar señales tempranas de trastornos emocionales y fomentar espacios de expresión puede marcar una gran diferencia.

Nuestra infancia y juventud no necesita más entretenimiento ni estímulos digitales. Necesita más abrazos, más diálogo y más espacios donde ser escuchada. Si no actuamos ahora, esta crisis emocional silenciosa podría convertirse en un problema de salud pública de grandes dimensiones. Es tiempo de reconectar con lo esencial: el vínculo humano. Ese que no necesita WiFi, pero sí presencia y escucha activa.

La autora es pediatra.