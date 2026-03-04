Nuestro ambiente, nuestra salud: un vínculo inquebrantable

Exclusivo Suscriptores

Desde hace muchos años escuchamos hablar del cambio climático: de la afectación del medio ambiente, de especies animales que se extinguen, de la capa de ozono y del calentamiento global.

Hoy vemos el impacto del cambio climático de manera más tangible. La lamentable tala descontrolada de árboles hace que nuestros hermosos bosques tropicales disminuyan paulatinamente. Esto afecta directamente la vida animal, pieza clave de nuestro ecosistema y, a la vez, de nuestra propia salud.

El cambio climático está acelerando enfermedades y causando muertes. El calor extremo ha provocado un incremento del 23% en las muertes relacionadas desde la década de 1990 a nivel mundial, con un mayor número de días de exposición a temperaturas extremas. Solo en 2024 se registraron 154,000 muertes en el mundo asociadas a incendios forestales. El potencial de transmisión del dengue ha aumentado 49% y, solo en Panamá, cerramos 2024 con más de 33,000 casos. La contaminación del aire causó 2.5 millones de muertes en el mundo el año pasado.

Todo está relacionado. No son temas abstractos, distantes ni desconectados. Si hoy se talan hectáreas de bosque en Darién, mañana se resiente nuestra salud. El concepto de Una Salud (One Health) ilustra con claridad la interconexión entre la salud ambiental, la salud animal y la salud humana.

Impacto en salud

No podemos seguir pretendiendo que el ambiente y nuestro entorno no afectan a las personas. El cambio climático es un desafío global que tiene un impacto profundo en nuestra salud. Las enfermedades transmitidas por vectores, la cacería descontrolada y la ganadería intensiva inciden en la seguridad alimentaria de las comunidades.

En América Latina y el Caribe, los efectos del cambio climático se manifiestan con intensidad creciente, afectando comunidades, ecosistemas y economías. Los fenómenos meteorológicos extremos y los choques climáticos se agravan a medida que se acelera la tendencia al calentamiento global y el aumento del nivel del mar. En Panamá lo vivimos cada año con inundaciones y desbordamientos de ríos.

En los últimos 30 años, la temperatura del mar, la tierra y el agua ha aumentado aproximadamente 0.3 grados centígrados por década, el ritmo más acelerado registrado hasta ahora.

Impacto en cáncer

El cáncer, entendido como el crecimiento y desarrollo descontrolado de células, muchas veces está relacionado con factores ambientales. Exposiciones a agroquímicos, humo de tabaco, quema de desechos, radiación solar y temperaturas extremas influyen en el riesgo. También inciden aspectos como el transporte, el acceso a alimentos nutritivos, la calidad del agua que bebemos y los entornos donde vivimos y trabajamos.

Algunos factores pueden prevenirse a nivel individual, como dejar de fumar. Otros, como los contaminantes del aire y el agua, requieren regulación y políticas públicas efectivas. Debemos trabajar de manera conjunta para reducir los efectos del ambiente sobre nuestra salud.

El Banco Mundial estima que para 2030 los casos de cáncer aumentarán 70% en países de ingresos medios y hasta 82% en países de bajos ingresos. En Panamá, el cáncer es responsable del 17% de las muertes. Cada día se diagnostican al menos 14 casos nuevos y se registran siete fallecimientos.

El costo económico directo del cáncer para las personas, las familias y el Estado es elevado y continúa en aumento. En 2021 el Ministerio de Salud asignó 58 millones de dólares al Instituto Oncológico Nacional; en 2023, el presupuesto ascendió a 72 millones. De forma indirecta, los días de trabajo perdidos y la disminución de productividad por muertes prematuras tienen un impacto significativo en la economía nacional.

En definitiva, el cambio climático nos afecta a todos de manera cotidiana. No es un fenómeno aislado. Si cuidamos nuestro ambiente y protegemos a nuestros animales, también reducimos los factores que afectan nuestra salud, directa e indirectamente. Una salud, un mundo, un futuro compartido.

La autora es doctora en salud pública.