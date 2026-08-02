Nuestro Canal

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En las próximas semanas, la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá tomará una de las decisiones más importantes de los últimos años: la selección del próximo subadministrador del Canal. Aunque pudiera percibirse como un nombramiento más dentro de la estructura administrativa, en realidad se trata de una decisión con profundas implicaciones estratégicas para el futuro de la institución y, por ende, para el país.

El Canal de Panamá no es una empresa cualquiera. Es el principal activo estratégico de la nación; una institución cuya credibilidad y prestigio internacional han sido construidos durante décadas gracias a una cultura organizacional basada en la excelencia técnica, el profesionalismo, la planificación de largo plazo y una rigurosa meritocracia. Esa cultura ha permitido que el Canal trascienda gobiernos, ciclos políticos y coyunturas económicas, manteniendo la confianza de la comunidad marítima internacional.

La función de la Junta Directiva trasciende la supervisión administrativa. Sus miembros representan a todos los panameños y, como tales, tienen la responsabilidad de velar por el interés superior del Canal y garantizar la continuidad de aquello que ha hecho posible su éxito. Entre todas sus atribuciones, pocas tienen un impacto tan duradero como la selección de quienes liderarán la institución en los años venideros.

La experiencia demuestra que las organizaciones excepcionales no se sostienen únicamente por contar con buenos líderes. Se sostienen porque preservan una cultura institucional sólida y desarrollan continuamente nuevas generaciones de liderazgo capaces de fortalecerla. La continuidad no consiste en mantener el pasado intacto, sino en evolucionar sin perder los principios fundamentales que dieron origen a esa excelencia.

El próximo subadministrador deberá aportar a la visión estratégica, tener capacidad de ejecución, sentido de equipo y liderazgo para enfrentar un entorno internacional cada vez más complejo. La competencia entre rutas comerciales se intensifica; la transformación digital redefine la industria marítima; la seguridad hídrica exige soluciones de largo plazo, y los nuevos modelos de negocio plantean oportunidades que requerirán criterio, innovación y prudencia. El reto ya no consiste únicamente en aportar a la administración eficiente de un Canal consolidado, sino en preparar a la institución para las próximas décadas.

Precisamente por ello, este nombramiento debe evaluarse con una perspectiva de Estado. No se trata de seleccionar a quien mejor responda a las necesidades del presente, sino a quien contribuya a preservar y fortalecer una institución cuya estabilidad y credibilidad son esenciales para Panamá.

Recuerdo unas palabras de Jorge Ritter, primer presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, quien afirmó que «el Canal tiene un alma propia». Esa expresión resume una realidad profunda. El alma del Canal no reside en sus esclusas, sus edificios o su infraestructura; reside en sus valores, en su cultura organizacional y en las personas que, generación tras generación, han entendido que administrar el Canal significa servir al país con independencia, integridad y excelencia.

Hoy corresponde a la Junta Directiva honrar ese legado. La decisión que adopte no solo definirá quién ocupará un cargo de alta responsabilidad; también contribuirá a determinar si esa cultura institucional continúa fortaleciéndose para las próximas generaciones.

Porque el Canal es, verdaderamente, nuestro Canal. Y cuando está en juego el patrimonio más valioso de los panameños, no hay espacio para la improvisación.

El autor es jubilado del Canal de Panamá.