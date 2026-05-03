Nuestros jóvenes están gritando: cuando la salud mental pide auxilio

Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hace unas semanas, una noticia estremeció a muchos en Penonomé: una jovencita intentó lanzarse desde un puente peatonal. Más allá del impacto del hecho, lo verdaderamente alarmante es que ya no nos sorprende tanto como debería. Y eso dice mucho de lo que estamos viviendo como sociedad.

Desde las aulas, como docente, madre y ciudadana, observo con preocupación señales que antes no eran tan frecuentes: estudiantes peleando en la vía pública, agresiones verbales entre compañeros, ataques crueles en redes sociales, episodios severos de ansiedad, tristeza profunda disfrazada de indiferencia y una irritabilidad creciente en niños y adolescentes. Algo está pasando.

Durante años se pensó que la juventud era simplemente una etapa rebelde. Hoy la ciencia muestra algo más complejo: el cerebro adolescente aún está en desarrollo. La parte encargada de controlar impulsos, evaluar consecuencias y regular emociones no madura por completo hasta años después. Mientras tanto, las áreas emocionales reaccionan con enorme intensidad. En palabras simples: sienten mucho antes de saber manejar lo que sienten. Si a eso le sumamos el entorno actual, la tormenta está servida.

Nuestros jóvenes viven bajo presión constante. Deben verse bien, rendir bien, encajar socialmente, aparentar felicidad y resistir críticas públicas que antes terminaban al salir de clases, pero hoy continúan en el celular hasta la madrugada. Las redes sociales pueden ser espacios positivos, sí, pero también se han convertido en vitrinas de comparación, rechazo y humillación. Investigaciones recientes señalan que no es solo cuánto tiempo pasan conectados, sino cómo viven esa experiencia digital lo que impacta su salud mental.

Además, muchos llegan al aula cargando problemas silenciosos: hogares fragmentados, violencia verbal, ausencia emocional, dificultades económicas, padres agotados o desconectados. A veces exigimos equilibrio emocional a chicos que nunca han visto cómo se construye. Y la escuela tampoco puede seguir mirando hacia otro lado.

No basta con enseñar matemáticas, ciencias o gramática. Urge enseñar a reconocer emociones, resolver conflictos, manejar frustraciones, pedir ayuda, desarrollar empatía y aprender a convivir. La inteligencia emocional dejó de ser un lujo educativo; hoy es una necesidad de salud pública.

Necesitamos más orientadores escolares, protocolos reales de prevención del suicidio, programas antiacoso efectivos y espacios seguros donde hablar no sea motivo de burla. También necesitamos formar a los padres, porque criar en esta era digital exige nuevas herramientas. Pero, sobre todo, necesitamos escuchar.

Muchos jóvenes no quieren “llamar la atención”; quieren que alguien note su dolor antes de que explote. La rabia constante puede esconder tristeza. El silencio puede esconder ansiedad. La indisciplina puede esconder abandono emocional. Y una sonrisa en redes puede esconder una noche entera de llanto. No podemos normalizar que niños vivan agotados emocionalmente.

Cada estudiante que agrede quizá aprendió que así se sobrevive. Cada adolescente que colapsa quizá luchó demasiado tiempo solo. Cada joven que piensa en quitarse la vida nos está diciendo que no encontró salida. Todavía estamos a tiempo.

Como país, debemos preguntarnos no solo qué están haciendo nuestros jóvenes, sino qué les está faltando. Porque detrás de cada conducta alarmante hay una necesidad no atendida.

Nuestros muchachos no necesitan únicamente disciplina. Necesitan dirección. No necesitan solo corrección. Necesitan conexión. No necesitan más juicio. Necesitan más presencia. Y si no atendemos hoy su salud mental, mañana recogeremos las consecuencias en silencio.

La autora es maestra y escritora.