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El panorama geopolítico de 2026 ha sido testigo de una transformación radical en la relación entre Washington y Teherán. Tras años de una diplomacia que muchos consideraron estéril, la actual administración de Donald Trump ha implementado una estrategia de “paz a través de la fuerza” que, analizada desde la eficacia táctica y el realismo político, presenta aciertos que no pueden ser ignorados por el análisis internacional contemporáneo.

El primer gran acierto reside en la decisión operativa y la precisión quirúrgica. El lanzamiento de la “Operación Furia Épica” en febrero de este año marcó un precedente en la doctrina militar moderna. A diferencia de las guerras de desgaste del pasado, esta intervención se ha centrado en la desarticulación de los nodos de mando y control del gobierno iraní (cortar la cabeza de la hidra). La neutralización de figuras clave del régimen no solo buscó un impacto físico, sino una parálisis administrativa que, según reportes de inteligencia, ha degradado la capacidad de respuesta coordinada de Irán en más de un 80%. Desde una óptica de seguridad global, eliminar la cadena de mando de un Estado que promueve la inestabilidad regional es un movimiento de ajedrez audaz.

En segundo lugar, destaca la neutralización del desafío nuclear. Mientras los acuerdos de 2025 mostraban grietas y un enriquecimiento de uranio que ya rozaba niveles críticos, la acción directa sobre las instalaciones de Fordo y Natanz ha logrado lo que años de mesas de negociación en Ginebra no pudieron: desmantelar físicamente la infraestructura de proliferación nuclear con fines bélicos. Para los aliados estratégicos en el Golfo y para Israel, este paso representa la eliminación de una amenaza existencial, consolidando un paraguas de seguridad que permite proyectar estabilidad a largo plazo en el estrecho de Ormuz, vital para el comercio mundial y, por ende, para economías logísticas como la de Panamá.

Un tercer pilar es el fortalecimiento de las alianzas regionales. En esta vía, la administración Trump ha logrado una cohesión sin precedentes entre Israel y las monarquías del Golfo, al demostrar una voluntad inquebrantable de usar el poderío estadounidense para defender la soberanía de sus socios. Ante las agresiones balísticas iraníes en territorios como Catar o Emiratos Árabes, Washington ha reafirmado su rol como garante del orden internacional. Esta red de contención ha forzado al régimen de Teherán a sentarse a la mesa bajo términos estadounidenses, como lo demuestra el reciente plan de paz de 15 puntos que ya se discute en canales diplomáticos.

Finalmente, es imperativo resaltar el uso de la presión económica como catalizador de cambio. El colapso del rial y el aislamiento financiero no han sido solo medidas punitivas, sino herramientas de guerra asimétrica que han fomentado una introspección dentro de Irán. Al debilitar las finanzas que alimentan a grupos como Hezbolá y Hamás, se está secando la fuente de conflictos subsidiarios que han desangrado al Medio Oriente por décadas y que representan una amenaza para Estados Unidos y sus aliados.

En conclusión, aunque el costo del conflicto siempre es motivo de debate, los resultados hasta abril de 2026 sugieren que la firmeza estratégica ha logrado efectos tangibles. La posición actual del gobierno de Trump, contraria a la de sus antecesores, ha demostrado que, en un sistema internacional complejo, la claridad de objetivos y la contundencia en la ejecución pueden ser un camino hacia una estabilidad percibida, transformando una amenaza persistente en una oportunidad de reconfiguración global bajo nuevas reglas de juego. Después de la tempestad, viene la calma.

El autor es abogado.