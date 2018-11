Las nuevas relaciones con China

Hace ya varios meses que leo en los periódicos nacionales diversas noticias sobre la relación de Panamá y China. Algunos artículos apuntan a las importantes obras de infraestructura que el Gobierno chino está interesado y dispuesto a construir en el país. Generalmente se refieren, desde una perspectiva positiva, a los beneficios que estas obras aportarán; otros articulistas expresan el temor que les produce el monto de endeudamiento que las nuevas obras comportan.

Sin embargo, para hacer un análisis lo más objetivo posible debemos tomar en consideración que tenemos 165 años de historia y convivencia con el pueblo chino. Es cierto que no ha sido un siglo y medio de relaciones de Estado a Estado, pero tomando en cuenta las historias nacionales de ambos países, los chinos no son seres desconocidos para el pueblo panameño. De hecho, en las comunidades más pequeñas y recónditas de Panamá encontramos uno o varios comerciantes chinos de empresas pequeñas y no tan pequeñas en constante interacción con la población del país. La comunidad china de Panamá es la más numerosa en el ámbito latinoamericano y está bien organizada en términos de educación, contando con una escuela de excelencia e igualmente existen sociedades de profesionales y sociedades benéficas que se encargan de auxiliar a sus miembros en caso de necesidades económicas o de salud.

La comunidad china de Panamá no es un grupo homogéneo en cuanto a sus características psicosociales. Esta comunidad está conformada por personas que han emigrado en diferentes épocas y provienen de diferentes regiones de China, aunque la mayoría viene de la región de Cantón y hablen cantonés como lengua materna, o mandarín, aquellos emigrantes llegaron a partir de la década de los 50.

Por otro lado, no todos los chinos tienen una educación similar ni piensan igual; de manera que considerarlos únicamente desde una perspectiva étnica es un estereotipo que no refleja las diferencias entre ellos ni facilita la comprensión de los mismos.

Por poner un ejemplo, un chino que vivía en Panamá a fines del siglo XIX o principios del siglo XX tenía que esperar varios meses para recibir noticias de la familia dejada atrás. De hecho, muchos con el tiempo perdían los lazos que los unían con sus amigos y seres queridos. Hoy día, los emigrantes que llamamos chinos de ultramar (huaqiao/huaren) están conectados gracias a las redes sociales con sus familiares y ven las noticias y programas de la televisión china diariamente. Esta conectividad inmediata afecta la forma en que los nuevos inmigrantes se adaptan e inician un proceso de aculturación a la sociedad panameña; además, como ya se dijo, el nivel de escolarización que traen implica una diferencia a considerar. Por tanto, no es lo mismo negociar con un campesino con escasa formación profesional que con un universitario con conocimientos de administración y finanzas que viene a establecer un nuevo negocio; estos son los llamados nuevos inmigrantes (xin yimin).

Tomando en consideración las experiencias pasadas en términos de negociaciones bilaterales justas, pensemos que si no hemos aprendido en un siglo de relaciones y negociaciones con Estados Unidos existirían entonces razones para temer las negociaciones con un nuevo imperio: el imperio chino.

Estas son relaciones y negociaciones con un gigante, no son entre pares iguales. Lo que quiero destacar en estas reflexiones apunta a que las generalizaciones que se hacen sobre ellos no van a facilitar las nuevas relaciones que quisiéramos establecer con las distintas generaciones de chinos: los que lleguen y los que ya comparten nuestro país. China ha venido a ocupar en los últimos 30 años un papel preponderante en el escenario mundial y el cambio que ha tenido ha sido rápido y profundo. Creo que podemos obtener buenas enseñanzas de este cambio tan impresionante.

El autor es psicoanalista