Nuevo Chorrillo: un torniquete ante el colapso silencioso

Exclusivo Suscriptores

La Calle Principal de Nuevo Chorrillo no es una arteria; es un torniquete que estrangula a la comunidad. El flujo de carros es un problema latente, un infierno diario de embotellamientos que nos roba horas de vida y desencadena un calvario interminable que termina en furia colectiva. Esta crisis vial tiene un impacto demoledor que alcanza a unos 35,000 lugareños. Afecta directamente a 30 comunidades del lado norte del corregimiento de Cerro Silvestre —unas 16,000 personas— y se suman 38 comunidades aledañas que dependen de esta vía, con aproximadamente 19,000 habitantes.

La oleada incesante de vehículos evidencia que la planificación urbana del distrito de Arraiján ha fracasado. El espacio vial, reducido por una planificación obsoleta centrada únicamente en el automóvil y que relega al peatón a aceras mínimas, debe ser devuelto a los residentes. Esta visión miope ha condenado a la población a caminar entre huecos, bordes peligrosos y espacios inseguros, ignorando su derecho a una movilidad digna.

La ampliación de esta vía no es una opción; es una necesidad. La respuesta a este caos debe ser audaz: un Plan Integral de Movilidad que sacuda el sistema y ponga fin a la ineficiencia de las autoridades que, por años, han mirado hacia otro lado.

Una alternativa posible es la construcción de una vía interna de 2 kilómetros que conecte directamente Nuevo Chorrillo con Bique, ofreciendo una ruta de escape tangible a la pesadilla del embotellamiento. Este trazado, pensado para mejorar la calidad de vida al pasar estratégicamente entre la barriada Valle Verde y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), sería un acto de planificación inteligente frente al nudo vial que afecta a miles de ciudadanos cada día. Es un proyecto que exige voluntad política y capacidad real de ejecución.

La pavimentación, la ampliación y la iluminación deben ser inmediatas, no promesas de quinquenio. Esta vía no es un simple desvío: es una pieza clave para descongestionar el corazón de la comunidad. El plan de mejoras en la Calle Principal de Nuevo Chorrillo debe convertirse en prioridad absoluta. Esto implica duplicar la capacidad de la vía, pero también optimizar el transporte público. La ciudadanía exige un sistema ágil, confiable y prioritario, que ofrezca una alternativa real al uso del automóvil privado.

Es hora de atender las necesidades de la comunidad y dejar la politiquería a un lado. La creación de ciclovías y senderos peatonales seguros promoverá una movilidad activa y sostenible. Necesitamos calles en buen estado, aceras dignas, paradas adecuadas, señalización completa y todos los elementos que conforman una movilidad eficiente.

El costo de la inacción es demasiado alto. No se aceptarán más excusas. El uso de la bicicleta no es solo una medida de tráfico: es un acto de resistencia ecológica, una inversión en salud pública y un paso hacia una comunidad más habitable.

El verdadero cambio en Nuevo Chorrillo y sus comunidades hermanas no será decretado desde un escritorio: comenzará cuando la gente se organice y reclame activamente las calles y andenes que, por derecho comunitario, les han sido arrebatados por la inercia gubernamental. La hora de la acción es ahora, y la respuesta debe ser una transformación profunda de nuestro entorno.

El autor es arquitecto y estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible – Universidad de Panamá.