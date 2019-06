Para el nuevo gobierno: No estoy en la lista

Tengo tres meses de no hablar con Pailón de la Piragua – el Calderón de la Barca chitreano-, le llamo y sin preguntar quién habla me contesta airado “No estoy en la lista”…

Le reclamo señalando que le llamo por otro tema y que no se de qué lista me habla.

Se excusa indicando que está harto de que le llamen preguntando por qué no aparece en la lista de designados para cargos públicos en el nuevo gobierno. Que es cierto que votó por ellos y que realizó campaña en Chitré a favor del partido ganador, pero que no aspira a cargo alguno. Cuenta Pailón de la Piragua, que no solo en Chitré hay gente que está que se corta las venas y a punto del suicido político porque no los mencionan, que sabe que en la capital son más los que sienten igual. Pienso que esos no han entendido que la política es para servir y no para servirse de ella, que todo aquel que participa con intención de lograr beneficio de puesto o de negocio, está contribuyendo a la corrupción, y que no hay tal cosa como que me lo merezco porque trabajé día y noche en la campaña, y estuve por tres días sin dormir contando y protegiendo los votos. La realidad es que por el bienestar del país todo sacrificio es poco, para satisfacer urgentes necesidades de las mayorías que cifran esperanzas en solución de salud, educación, trabajo, alimentación y casa. Ahora es cuando se inicia la verdadera faena.

Insiste Pailón de la Piragua que ya no soporta la llamadera, inclusive solicitando ayuda para que hable con fulano y zutano a fin de que les logre nombramiento. Pero dice que las llamadas que más lo ofenden son las de burla, que expresan que la única citación que recibe, así como la única lista que lo tiene muy en cuenta, es la lista de morosos del Idaan, y que solo lo llaman para avisarle de que le cortarán el agua.

Añade Pailón de la Piragua que hay quienes piensan que promoviéndose con muchas fotos en las redes, y algunas en los periódicos, llamarán la atención de los que deciden inclusión en las listas de los designados. No entienden que escogencia es por meritocracia y no por influencia.

Hay que entender que llegar al poder no es sinónimo de arrebatiña de piñata recién reventada… Que no pueden exigir puestos por que esto significa que habrá que despedir a cientos, si no miles de panameños, y que si esto se da es por urgente necesidad de contención del gasto público, y no para nombrar a otro.

Recordemos los desastres financieros que realizó la cleptocracia de Ricardo, y más grave aún, Juan Carlos no supo corregir ni impedir que continuara. Hablando del reo preso en El Renacer, testigo lo señaló como receptor de dos discos de grabaciones ilegales, señalándolo en el juicio, diciendo “¿te acuerdas de mí?”, y Ricardito perdiendo la chaveta le gritó, “atrevido, mentiroso”. Creo que esta declaración, sumada a las muchas otras, contundente y precisa, con toda seguridad genera inevitable fallo de culpable, y en lo inmediato impedirá su ansiada liberación de casa por cárcel…

Así lo percibo, así lo escribo.

El autor es ciudadano