Los nuevos jueces de paz

Personalmente, tuve el honor de participar en el trabajo de la Comisión Técnica Distrital, ciudad de Panamá, en calidad de ciudadana observadora y en representación de los residentes de Ancón. Orgullosa del trabajo que realizaron, desde los preparativos y durante las entrevistas, que con esfuerzo comprobado mostraron, desde mi punto de vista, transparencia e imparcialidad, fueron asesorados por juristas independientes y lejos de cualquier interés partidario, por lo que pude conocer. Las entrevistas fueron públicas, exhaustivas, en las que trabajaron más de 12 horas durante 6 días y presencié 2 de esos 6, en las que de verdad con puntajes bajísimos, las calificaciones todas fueron objetivas, basadas en un cuestionario único e igual para todos, pero señores, daba pena esos postulantes, con el perdón de ellos, porque no soy quién para calificar a otro profesional, fueron algunos confiados, otros mal preparados y otros con desconocimiento absoluto del tema, ahí están los resultados; esta apreciación dio pie para que los que sí se prepararon resaltaran y obtuvieran mejores puntajes. En verdad les pido disculpas, mi intención es solo mostrar, desde mi punto de vista, una falla, a fin de que se motiven, solo podía haber un seleccionado y esos fueron los escogidos. Tienen el mérito de haber participado y eso constará en sus hojas de vida, siéntanse orgullosos, estuvieron ahí y fueron parte del proceso.

Que si se pidió el consentimiento para ser nombrados en otras comunidades, sí, es cierto, lo que aceptaban con agrado, porque lo que querían es servir como jueces de paz. El compromiso fue nombrar lo mejor, y la opinión consensuada es aprovechar el talento, vale decir el que llegó de segundo con alto puntaje nombrarlo en corregimientos donde incluso no hubo postulaciones o estas fueron de bajo puntaje.

Los comentarios hechos en La Prensa, más que aportar para mejorar empañan el proceso. Tal vez por falta de conocimiento, tal vez el abogado que opinó no participó (recuerden, fue público), no lo sabemos porque no lo dice y debemos evitar presumir. El que pudo asistir se sentiría orgulloso por Panamá, es un sueño hecho realidad, finalmente desaparecen los corregidores de policía (justicia coercitiva, inquisitiva y nefasta).

¡Qué somos humanos, sí!

¡Qué no somos perfectos!, cierto. Pero si no se hace es malo y si se hace, peor.

La paz que profesamos es la acción de la no violencia y esta incluye la verbal, seamos honestos y positivos incluso en nuestras observaciones y críticas, recuerden que si aportamos para corregirnos, nos beneficiamos todos.

Felicito el trabajo de la Comisión Técnica Distrital por formar parte de este gran paso para Panamá, ser buen ejemplo del trabajo y los resultados alcanzados. A los que se sientan disconformes, los invito a participar aportando nuevas ideas para mejorar, porque la ley que inicia su vigencia también requiere reformas que serán realizadas con la ayuda de quienes opinen en ese sentido. Participen desde otro campo.

¡Les deseo todo lo mejor!

La autora es licenciada en derecho y ciencias políticas