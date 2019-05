Panamá votó el pasado 5 de mayo y ahora es un reguero de cocientes, medio cocientes y residuos que nadie termina de explicar con soltura tranquilizante. Hay reglas que solo cuestionas cuando no te son propicias. Pero preguntar no ofende ni tampoco compromete el sistema democrático.

Lo que sé de los números es que los partidos de siempre todavía aguantan y que los independientes no son bien recibidos o se han explicado mal. Pero las cosas deben cambiar, empezando por la vigilia crítica con el nuevo gobierno, que debe durar todo el mandato, pero no soy ingenuo, suscribo las palabras de la Biblia: “el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil”. No nos faltan ganas, pero cinco años son muchos.

Los números dicen que un mal mandato no se olvida el de Varela, y que eso desinfla al candidato que viene detrás, pero también dicen que los panameños olvidan rápido la corrupción y la dictadura, y que los de siempre vuelven porque no estamos preparados para dejar atrás los paternalismos maternales, una de las herencias sociales de las dictaduras.

Sé que algunos piensan que lo mejor para el sistema es una segunda vuelta, ignorando que quien en la primera votó una opción minoritaria no cambiará su voto si de verdad lo hizo con convicción civil y política. La democracia ahora se construye en los pactos y en la multiplicidad de opciones, todas ellas mejorables, pero válidas, con derecho a ser representadas y defendidas.

A ver si el anhelado Ministerio de Cultura se concreta, según los números. La pintada en la puerta de un garaje cerca de mi casa me recuerda una verdad que no dicen mucho ni los que han ganado y menos los derrotados: “Sin arte no hay futuro”. Es la idea de campaña menos valorada y con menos peso y prioridad de los programas de gobierno, pero nos hace falta más de lo que creemos: para ahora y para los próximos 20 años.

El autor es escritor