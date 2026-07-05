Nutrición que transforma vidas

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En medio de los grandes debates sobre infraestructura, tecnología educativa y reformas curriculares, existe una iniciativa que muchas veces pasa desapercibida, pero que tiene un impacto profundo en la vida diaria de miles de estudiantes panameños: el Programa de Leche y Galleta Nutricional del Ministerio de Educación (Meduca). Aunque para algunos pueda parecer un apoyo sencillo, para muchas familias representa una ayuda concreta que contribuye al bienestar, la permanencia escolar y el desarrollo integral de la niñez.

La alimentación y la educación están estrechamente relacionadas. Un estudiante que llega al aula con hambre difícilmente podrá concentrarse, participar activamente o alcanzar su máximo potencial académico. Numerosos estudios han demostrado que una nutrición adecuada favorece la atención, la memoria, el aprendizaje y el rendimiento escolar. Por ello, garantizar que los estudiantes reciban un complemento alimenticio durante su jornada educativa no es un gasto, sino una inversión social inteligente.

El Programa de Leche y Galleta Nutricional cumple precisamente esa función. Más allá de entregar alimentos, brinda tranquilidad a padres y acudientes que enfrentan dificultades económicas y que, en ocasiones, hacen grandes sacrificios para cubrir las necesidades básicas de sus hijos.

Sin embargo, la nutrición escolar no debe limitarse únicamente a una merienda. La provisión de almuerzos en los centros educativos también desempeña un papel fundamental en el desarrollo físico y cognitivo de los estudiantes. Para muchos niños y jóvenes, el almuerzo que reciben en la escuela constituye una de las comidas más completas del día. Esta realidad adquiere una importancia especial en comunidades donde existen limitaciones económicas o dificultades de acceso a alimentos nutritivos.

Un estudiante bien alimentado tiene mayores posibilidades de mantenerse atento, participar activamente en clases y aprovechar mejor las oportunidades de aprendizaje. El almuerzo escolar complementa los beneficios del programa de leche y galleta, fortaleciendo la seguridad alimentaria y contribuyendo a una educación más inclusiva y equitativa. Además, ayuda a combatir problemas asociados con la desnutrición y promueve hábitos alimentarios saludables desde edades tempranas.

La escuela debe ser un espacio donde todos los estudiantes tengan oportunidades similares para aprender y desarrollarse. Cuando el Estado proporciona alimentos dentro del sistema educativo, contribuye a reducir desigualdades y ofrece condiciones más favorables para que cada niño y joven pueda enfocarse en su formación académica. No elimina todos los desafíos sociales existentes, pero sí ayuda a disminuir una barrera importante que afecta el desempeño escolar.

Además, estos programas fortalecen la asistencia y la permanencia en las aulas. En muchos contextos, la posibilidad de recibir una merienda y un almuerzo constituye un incentivo adicional para que los estudiantes asistan regularmente a clases. Esto cobra especial relevancia en comunidades donde las limitaciones económicas pueden influir en la continuidad educativa. Cada día que un estudiante permanece en el sistema escolar es una oportunidad más para construir conocimientos, desarrollar habilidades y ampliar sus perspectivas de futuro.

También es importante reconocer el impacto humano de estas iniciativas. Detrás de cada vaso de leche, cada galleta nutricional y cada plato de comida existe una historia. Está el niño que comienza la mañana con más energía para aprender. Está la madre que siente alivio al saber que su hijo recibirá alimentos durante la jornada escolar. Está el docente que observa una mayor participación y mejor rendimiento en el aula. Son beneficios que no siempre aparecen en las estadísticas, pero que se reflejan diariamente en nuestras escuelas.

Por estas razones, los programas de nutrición escolar del Meduca merecen ser valorados, fortalecidos y sostenidos en el tiempo. Su importancia va mucho más allá de los alimentos que entregan. Representan un compromiso con la niñez panameña y una apuesta por un país donde ningún estudiante tenga que enfrentar el hambre mientras intenta aprender. En cada escuela beneficiada, estos programas recuerdan que educar también significa cuidar, acompañar y brindar las condiciones necesarias para que nuestros niños y jóvenes construyan un mejor futuro.

El autor es educador y promotor social.