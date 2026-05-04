OCDE: la prueba que Panamá no puede simular

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá quiere estar en la mesa de los países que cumplen. Quiere proyectarse como un país confiable, con reglas claras, capaz de sostener estabilidad. En ese camino, acercarse a la OCDE no es un detalle menor.

Es una prueba.

Y no una que se pase con anuncios.

En las últimas semanas, el tema volvió a instalarse en la conversación pública. En espacios como CADE 2026, el mensaje ha sido claro: avanzar hacia estándares internacionales exige algo más que ajustes puntuales. Supone sostener cambios en el tiempo, especialmente en transparencia, manejo fiscal e institucionalidad.

Eso cambia el enfoque.

Porque ya no se trata de qué se puede corregir, sino de qué se está dispuesto a sostener.

Panamá ha demostrado que puede reaccionar cuando hay presión. Ajusta normas, responde, se alinea cuando es necesario. Pero ese patrón también deja ver algo: muchas veces el cambio ocurre por exigencia, no por convicción.

Y eso tiene un límite.

Cumplir cuando toca no transforma nada de fondo. Apenas resuelve el momento.

El verdadero reto aparece después, cuando ya no hay listas que cerrar ni plazos que cumplir. Ahí se mide si las reglas se quedan o si vuelven a diluirse.

Por eso, más que capacidad, lo que está en juego es consistencia.

Si las normas se aplican igual para todos.Si las decisiones no cambian según la presión del momento.Si las instituciones funcionan sin correcciones constantes.

Eso es lo que define si un país opera con estándares o solo se adapta a ellos.

Y, en ese punto, la conversación deja de ser técnica.

Se vuelve incómoda.

Porque implica revisar prácticas que llevan años normalizadas. Implica tomar decisiones que no siempre generan consenso. Implica sostener reglas incluso cuando no convienen.

Implica, en el fondo, dejar de simular.

Es fácil hablar de estándares internacionales. Es más difícil vivir con ellos todos los días. Es fácil proyectar una imagen de orden. Es más complejo sostenerla.

Por eso la pregunta no es si Panamá puede acercarse a la OCDE. Puede.

La pregunta es si quiere dejar de operar en función de la presión externa y empezar a hacerlo desde una lógica interna más clara y sostenida.

Porque el valor real de ese proceso no está en cómo se ve el país desde afuera.

Está en cómo funciona por dentro.

Y eso no se logra con una reforma aislada ni con un discurso bien armado.

Se construye cuando las reglas dejan de ser circunstanciales y pasan a ser permanentes.

Panamá está en un punto en el que ya no basta con ajustarse.

Porque un país no se define por lo que promete, sino por lo que sostiene.

La autora es abogada y especialista en aseguramiento de la calidad académica.