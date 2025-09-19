Panamá, 19 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Odebrecht y la impunidad galopante

    Redacción de La Prensa

    A estas alturas, el caso Odebrecht vuelve a probar que la justicia panameña se pierde entre fallos, aplazamientos y tecnicismos. El empresario Aaron “Ronny” Mizrachi Malca ya no tendrá que enfrentar cargos de blanqueo de capitales: el Primer Tribunal Superior anuló su imputación al considerar que la fiscalía no precisó modo, tiempo y lugar de la conducta. Un error procesal, según los magistrados, suficiente para excluir a quien manejó sociedades que recibieron $3.7 millones de la “Caja 2” de Odebrecht.

    Pero esta no es la única grieta. El juicio fue reprogramado para noviembre y, como fecha alterna, para enero de 2026. Desde que arrancó la investigación, hace más de una década, los retrasos se acumulan entre recursos, suspensiones y excusas.

    La misma “lentitud selectiva” se observa en la Asamblea, donde la Comisión de Gobierno permanece secuestrada por figuras como Luis Eduardo Camacho, al servicio de quienes buscan impunidad. Su actitud bloquea sin costo político reformas anticorrupción, y nadie en la Asamblea puede o quiere frenarlo. Así, la impunidad sigue marcando el paso.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte no admite demanda de indemnización del Suntracs contra la Caja de Ahorros. Leer más
    • Fechas confirmadas para el Panama Black Weekend 2025. Leer más
    • Aduanas descubre presunto centro de contrabando en La Locería. Leer más
    • Tren Panamá-David-Frontera: Panamá y Francia firman declaración de intención para el desarrollo de la obra. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más