Al oído del ministro de Seguridad

Nos consta que el señor ministro de Seguridad licenciado Rolando Mirones se encuentra inmerso en una agenda de actividades intensas, lo que no le ha permitido atender una cita ya formalizada con el suscrito y otros 3 ex directores de la Policía Nacional y Guardia Nacional. Nosotros seguimos interesados en esta reunión de contenido profesional, e intercambio más que nada de experiencias acumuladas que tuvieron éxitos en el pasado reciente, y en el ayer de la Guardia Nacional.

Nos anima únicamente intercambiar criterios y reflexiones innovaciones sobre la seguridad integral con el señor ministro, el señor director y los jóvenes oficiales que integran el actual Estado Mayor Policial, (EMP), sobre todo en los actuales momentos de coincidencia entre un sorprendente repunte de la delincuencia y asesinatos frecuentes, y un nuevo gobierno aún en su capullo, pero desde temprano contra las cuerdas. El gobierno está capeando estos ataques del hampa y las criticas de la opinión pública y de los medios de comunicación. Yo diría mas bien cuestionamientos al Estado en el concepto nacional, que a este Gobierno.

Lo que deseamos sugerir es organizar, como compañeros del la Fuerza Pública en reserva, un centro del pensamiento o laboratorio de ideas, (Think Tank) donde nos integraríamos con nuestras experiencias y sentido común y el olfato muy desarrollado de policías viejos, en condición de ad honorem, sin nombramientos en cargos públicos remunerados. Esto serviría para pensar y volver a pensar, imaginar, planear e innovar, y así adelantarnos a la creatividad y también al talento innato del delincuente.

Acontece en la práctica que si el delincuente no piensa ni es creativo, en el día a día y desarrolla nuevos métodos para delinquir, no come. La Fuerza pública y los organismos contra el crimen, piensen o no, cobran, duermen bien y sus hijos comen.

En mi criterio honorable señor ministro, el espacio que nos ha ganado la delincuencia obedece en gran medida a que no se ha implementado La Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC), un documento estupendo, práctico y realizable, que suplanta las políticas fallidas producto de la improvisación y mediocridad administrativa y los caprichos políticos, hasta cierto punto irresponsables de Mano Dura, Mano Suave, Mano Amiga, Calle Segura, Tirar a Matar, etc. La ENSC, es una herramienta de la Política del Estado y como tal debe trascender a los gobiernos.

Este esfuerzo auspiciado y financiado por los organismos internacionales, PNUD ONU, Unión Europea y el BID, se confluyó apenas hace un año, y fue presentado por el ex ministro del Minseg don Alexis Bethancourt, al Consejo de Gabinete del ex presidente Juan Carlos Varela, y recibió no solo la aprobación unánime del ala de ministros, mediante la Resolución de Gabinete Nº 78 del 28 de Agosto del 2018, sino además por los representantes diplomáticos y patrocinadores de este estudio acucioso que tomó tres años realizarlo. Invitados en ese Gabinete, del PNUD (ONU), la Unión Europea, BID, estuvieron además talentosos oficiales de la Fuerza Pública coordinados por el Minseg.

Apreciaríamos del licenciado Mirones, además de constituirse en un gesto propio solo de estadistas, que no solo se adopte sino que se implemente esta ENSC, honrándonos a la vez que somos un Estado de Derecho y Leyes, que las realizaciones de los gobiernos que ya pasaron consideradas positivas, deben tratarse como tal y hasta mejorarse por los gobiernos que le suceden. este esfuerzo se fortalecería con el apoyo de los Organismos internacionales como PNUD, BID, Unión Europea, y que observen que sus aportes y sanos propósitos, no fueron en vano sino que fructificaron.

Finalmente deseamos destacar lo siguiente: 1- la ENSC en nuestro criterio adquiere mayor valor e importancia, toda vez que es una matriz fértil por perfeccionar durante su práctica. 2. Ningún gobierno o Fuerza Pública, aun con presupuesto ilimitado como sucede hoy, con más de $ 1000 millones anuales, y toda la tecnología de punta que se incorpore, podrá vencer los embates de la delincuencia y el crimen, mientras persista el sistema penitenciario de dos siglos fuera de época y obsoletos de concreto y acero, que funcionan como un pudridero de cerebros jóvenes, que regresan a la cárcel en un 62%, porque no apredieron un oficio la primera vez.

La ENSC contempla que llegaron los tiempos para las escuelas correccionales para artesanos y técnicos especialistas, en vez de seguir sembrando cárceles.

Deberiamos voltear nuestra atención al ejemplo de Holanda, que recién cerró ocho cárceles pues bajó la población penal por virtud del resultado de las escuelas correccionales.

Seguimos atentos a su llamado apreciado ministro.

El autor es general (r) y exministro