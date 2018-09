El olvido de Omar Memoria política

No puedo dejar pasar este momento que estamos viviendo próximo a las primarias de mi ex partido político, el PRD, el cual se prepara para elegir a la figura que llevará la representación del mismo a las elecciones generales de mayo de 2019, sin antes plasmar en este escrito situaciones que no puedo obviar. Los que seguimos siendo de la línea torrijista sin ser miembros del colectivo político que fundase el Viejo todavía al día de hoy añoramos las soluciones a los problemas de los más humildes y que estoy seguro que si hubiesen seguido al pie de la letra sus enseñanzas políticas posiblemente hubiesen seguido gobernando nuestro querido Panamá.

Cómo puede ser posible que en estos tiempos políticos estén la mayoría de los candidatos presidenciales, y los otros que aspiran a diferentes puestos de elección, llámese alcaldes, diputados y representantes, osen por clamar la figura de Torrijos solo con el fin de ganar adeptos si el ideario de Torrijos se perdió en las filas del PRD , ya que sus dirigentes se encargaron de borrarlo y solo lo sacan de su descanso eterno para aprovecharse de su gigantesca figura para utilizarla como trampolín para sus fines políticos, y una vez saboreen el solio presidencial lo relegan al olvido hasta que lo vuelvan a necesitar. Estoy seguro de que la gran mayoría de los panameños coincide con mi planteamiento y está de acuerdo que se le recuerde en este momento que vive la nación.

En realidad nos preguntamos por qué a escaso nueve meses de las elecciones para escoger sus representantes para los comicios de Mayo sale la figura de Torrijos, y qué pasó en todos estos años anteriores que esperaban se reactivaran los núcleos de base en los barrios y corregimientos del país, además de los diferentes frentes de profesionales de este partido que por muchos años dejaron de orientar a este pueblo de la problemática nacional en los temas que era necesario hacer docencia para garantizarle a las masas no solo del PRD sino también al pueblo en general , y que estoy seguro hubiesen contribuido a mitigar las calamidades que se han vivido en Panamá, y por qué no servir de orientación a los gobiernos de turno para que hubiesen corregido rumbos en situaciones difíciles y ayudar a una mejor convivencia entre todos los panameños.

Otro eslabón en el torrijismo que debo mencionar es a la Fundaccion Omar Torrijos, rectora del ideario del líder para las futuras generaciones y que tampoco supo hacer su trabajo, y prueba de esto es que toda una generación de jóvenes no tiene ni la menor idea de quién fue Torrijos, y permitieron que solo lo mencionaran como un lastre para la democracia, sin mencionar las conquistas que consiguió, mencionando la principal, rescatar la plena soberanía en la Zona del Canal, devolviéndole la franja canalera a los panameños. Por esa misma línea aprovecho también para mencionar la figura de Arnulfo Arias Madrid, que también tomó de esa misma medicina llamada la píldora del olvido.

Espero que los políticos aprendan de la historia y es que los que olvidan las cosas buenas de sus líderes tendrán una gran dosis para fracasar en el futuro.

Para terminar invito a los líderes y miembros de mi ex partido PRD que lean mi artículo del año 2016* “PRD arregla tu carro y despues escoge al piloto” y se darán cuenta de que a escasos días de su convención el mismo cobra vigencia y los hará meditar por lo que allí planteo.

El autor es ingeniero