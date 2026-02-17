Omar Torrijos y el nuevo contexto mundial

Exclusivo Suscriptores

Al celebrarse el natalicio de Omar Torrijos, el 13 de febrero, es importante recordar y destacar como modelo la visión internacional del hombre visionario que, en la década de los setenta del siglo pasado, influyó bajo un gobierno reformador, con una cultura política patriótica, popular y de corte social. A través de su expresión política, el movimiento Nuevo Panamá, transformó las estructuras políticas mediante cambios sociales en sectores de mayor vulnerabilidad, ejerció la representación final de la lucha por la soberanía de Panamá y lideró una política exterior basada en la neutralidad permanente y defensa de los intereses nacionales.

En 1977, firmó los Tratados Torrijos-Carter, que ponían fin a la ocupación extranjera en el territorio nacional, la eliminación de la quinta frontera, y la reversión del Canal de Panamá. Esto culminó el período de luchas y reivindicaciones nacionales de jóvenes, hombres y mujeres panameños que ejercieron un gran liderazgo para que, hoy en día, la República de Panamá sea soberana y reciba los beneficios del eje estratégico de la jurisdicción especial del Canal de Panamá.

Es importante destacar la visión internacional e integradora de Omar Torrijos, bajo el coraje y convicción latinoamericanista y no alineada del gobierno revolucionario, para que la causa de Panamá fuera un objetivo común regional y le diera a nuestro país sus lustros de mayor prestigio y liderazgo internacional hasta el día de hoy, convirtiéndonos a nosotros y a la región en una zona de paz y libertad.

La política exterior de Omar Torrijos se dio en un contexto de muchas semejanzas con la situación regional actual, donde se destacaba la contención del comunismo durante la Guerra Fría y los distintos planes de control gubernamental en Latinoamérica de la década de los setenta, así como la importancia del Canal de Panamá como eje estratégico-militar en la defensa y seguridad de nuestros socios de Estados Unidos.

Sorprendentemente, estas mismas realidades se repiten en nuestras Américas, por lo cual se mantiene como objetivo y prioridad nacional en materia de política exterior la defensa de nuestros intereses, pero atendiendo siempre al principio histórico de neutralidad permanente.

Es decir, medio siglo después, el Canal de Panamá y su jurisdicción especial como centro logístico internacional fue, y sigue siendo, el centro de la diplomacia panameña y de su posicionamiento, manteniendo como prioridad la defensa de la soberanía sobre el Canal y su administración a través de la Autoridad del Canal de Panamá, la fiscalización de los puertos nacionales y la defensa de los intereses sectoriales.

Si bien es cierto que Omar Torrijos Herrera mantuvo un enfoque ideológico nacionalista, reformista y una visión regional, promoviendo una idea de cooperación más latinoamericanista, a diferencia de los actuales gobernantes, que ejercen una política exterior basada en la actualidad mundial relacionada con temas de seguridad, comercio, servicios financieros, inversiones y logística, siendo más pragmáticos y económicos, ambos enfoques coincidieron en que la relación con Estados Unidos de América era clave para alcanzar los objetivos nacionales, ya que siempre fueron objetivos estratégicos.

Finalmente, al existir las mismas coincidencias situacionales en el contexto internacional, donde se alcanzó por fin la victoria con la soberanía total y la reversión del Canal de Panamá, hoy en día deben prevalecer los mismos principios en materia de política exterior, ejerciendo la neutralidad permanente basada en la defensa de nuestros propios intereses nacionales, atendiendo a nuestros socios estratégicos históricos en igualdad de condiciones, recordando la pluralidad cultural, étnica, ideológica y política que nos caracteriza como estado libre y soberano desde nuestro nacimiento como República.

El autor es profesor Universidad de Panamá, ex diputado Parlacen.