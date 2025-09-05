One-Health, salud compartida, futuro común

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Pandemias como la covid-19 nos recuerdan lo vulnerables que somos frente a virus emergentes. La mayoría de estos patógenos provienen de animales y encuentran en los cambios ambientales un terreno fértil para llegar a las personas. One Health - ‘Una Sola Salud’-, reconoce la conexión entre la salud humana, animal y ambiental, y constituye una herramienta clave para prevenir futuras crisis.

El término ‘One Health’ adquirió fuerza a comienzos del siglo XXI tras brotes como la influenza aviar y el SARS. La idea central es sencilla: ninguna disciplina por sí sola puede enfrentar los desafíos de la salud del siglo XXI.

La deforestación, la urbanización desordenada y la intensificación de la producción de alimentos aumentan los contactos de riesgo entre personas y patógenos. Un ejemplo es el uso excesivo de antibióticos en la producción de carnes, que favorece la resistencia bacteriana. Este problema, ya considerado una pandemia silenciosa, amenaza con hacer ineficaces tratamientos básicos y nos recuerda que el bienestar de las personas depende también de cómo cuidamos a los animales y al ambiente.

One Health es también una estrategia para la sostenibilidad del planeta. La salud de las poblaciones requiere ecosistemas equilibrados, agua limpia, suelos fértiles y alimentos seguros. Invertir en prácticas agrícolas sostenibles y en la conservación de la biodiversidad es también invertir en salud pública.

En Panamá se han desarrollado agendas técnicas nacionales, se han identificado prioridades de investigación y vigilancia, y existen programas que integran la dimensión ambiental en el análisis de enfermedades infecciosas. Esto nos vincula con compromisos internacionales y nos acerca a un enfoque más integral de la salud.

No obstante, los retos son significativos. Implementar One Health a largo plazo requiere coordinación entre instituciones que tradicionalmente han trabajado de manera aislada, financiamiento sostenido y marcos legales que faciliten la cooperación. También exige formar profesionales que integren disciplinas, y trabajar junto a comunidades que viven en la primera línea de la relación con los ecosistemas. Sin estos elementos, la visión puede quedarse en el papel.

El futuro de One Health en Panamá dependerá de nuestra capacidad de transformar la estrategia en acciones concretas. Como país, tenemos la oportunidad de liderar en la prevención de pandemias y en la construcción de un desarrollo sostenible.

El autor es virólogo-epidemiólogo e integrante de Ciencia en Panamá.