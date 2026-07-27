Ortega: ¡el Rey soy yo!

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

“El Rey soy yo. Nada de elecciones, ni siquiera simuladas o robadas, como las de Maduro y las mías propias de tiempos pasados. Ordeno a mi corte que redacte las leyes respectivas para darle una envoltura legal a mis deseos supremos: que yo y, en mi ausencia, mi numerosa prole gobernemos este país para siempre”.

​Esta es una traducción de inteligencia, no tan artificial, del mensaje central rodeado de luces tecnicolores, adornadas por tanques desfilando al son de marchas militares y voces estridentes que desafían la más absoluta sordera. Todos se cuadran ante el “comandante presidente” —ya no le llaman “Co”— porque ahora sí se robó totalmente el espectáculo.

​Muchas gracias, comandante presidente, porque si antes de su acertada intervención en la Plaza La Fe, prometiendo que nunca jamás volverá a haber elecciones en nuestra sufrida Nicaragua, nadie le ponía atención a un país pequeño y sufrido, usted ha encendido todas las luminarias del mundo y lo ha puesto de nuevo en el epicentro de la atención mundial.

​Lo que de sobra sabíamos —que no era un demócrata— el dictador lo confesó sin ambages urbi et orbi (ante todo el mundo), y ahora ni quienes quisieran ayudarle, sutil o inocentemente, podrán hacerlo.

​La junta directiva de sus diputados aprieta botones ha informado, mediante un comunicado oficial de la Asamblea Nacional, que se reunirá con el Consejo Supremo Electoral para darle forma legal a sus “mandatos”, expresados durante su discurso en conmemoración del 47.º aniversario de la revolución.

​Seguro que Ortega ha quedado traumado tras haber perdido abrumadoramente en tres elecciones libres: la primera, en 1990, frente a mi madre, Violeta Barrios de Chamorro; la segunda, frente a Arnoldo Alemán, en 1996; y la tercera, frente a don Enrique Bolaños, en 2001. Si ganó, aunque apretadamente, con el 38 % de los votos en 2006, fue por la división de la oposición democrática, particularmente de los liberales.

​Desde entonces, Ortega decidió no volver a arriesgar el poder en elecciones libres, competitivas y observadas, llegando al extremo, en 2021, de encarcelar a todos los precandidatos y posibles contendientes.

​El trauma le duró hasta ahora, cuando, al ver que la oposición en el exilio se organiza en partidos políticos, como Ciudadanos por la Libertad (CxL), de cara a una posible salida electoral, decide anunciar que jamás habrá elecciones en Nicaragua para que nadie pueda quitarle el poder. Craso error, porque quizás pudo haberse salido con la suya organizando un circo electoral que convenciera a los países afines y, en el resto, lograra la indiferencia de la que ha gozado hasta ahora.

​Es un error que le va a costar caro, porque ha puesto a Nicaragua nuevamente en el mapa geopolítico global. Las reacciones ante lo que equivale a una proclama del Rey no se han hecho esperar. La Asamblea Nacional se dispone a transformar sus deseos en “un muro” de leyes que le quitarán todo vestigio de democracia al sistema político nicaragüense.

​La oposición tiene ahora, más que nunca, la tarea ineludible de presentar un frente común ante la deriva totalitaria de los codictadores de la nueva Corea del Norte tropical.

El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, expreso político desterrado y autor de los libros testimoniales ‘Destinos heredados’ y ‘Un cauce hacia la democracia’. Fue codirector de La Prensa de 1981 a 1984.