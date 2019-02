‘Un país que funciona...’

Ha pasado una semana desde la JMJ, y me parece justo que, así como manifesté mis dudas antes de que comenzara, es correcto hacer un balance final del evento.

Antes de seguir, si usted es de los que piensa “y a mí qué me importa lo que opina un ateo”, pues le sugiero irse a otra cosa. Finalmente, en la sección de Opinión, lo que corresponde es justo eso, emitir mi opinión, sobre la cual me es indiferente qué pueda pensar cada quien. Finalmente, es mía y, no pretendo que sea de nadie más. Ahora, a lo que vinimos...

Soy de los que salí huyendo desde una semana antes de que comenzara el enredo. El evento en sí no me interesaba en lo más mínimo, y ante la perspectiva de tener una manada de gente (tranquilos, la RAE lo aprueba), vagando por la ciudad, y congestionando el tránsito, me pareció prudente poner pies en polvorosa. Seguí lo que pasaba a través de periódicos y redes sociales, y estuve más o menos al tanto de los acontecimientos, mientras disfrutaba de mis vacaciones.

Si hacemos como las encuestadoras cuando quieren saber si a un presidente lo aprueban o no, al poner de un lado lo positivo y de otro lo negativo, considero que, en el marco general de la población, sería injusto negar que el balance es claramente positivo.

La sensación general de quienes participaron activa o pasivamente, es que las cosas salieron no solo bien, sino mejor de lo que muchos creyeron posible.

La ciudad estuvo descongestionada, hubo buen clima y la actitud de quienes pasaron esos días en Panamá fue muy buena. No hubo el desabastecimiento que se pronosticó ni tampoco faltó agua ni energía eléctrica. Posiblemente, esto tuvo que ver con que se anunciaron 700 mil peregrinos, y aparentemente solo llegó algo más del 10% de ese número. De modo que las precauciones fueron suficientes.

Yo, hace mucho que estoy convencido de que los panameños sabemos ser los mejores anfitriones del mundo. Cuando me ha tocado participar de eventos científicos, los invitados de otros lares siempre nos recuerdan como una de las mejores experiencias de que hayan participado. Habitualmente, atendemos a nuestros huéspedes con mucho más entusiasmo del que recibimos cuando nosotros somos los invitados. Eso siempre es positivo. Pero aun así, era sorprendente ver la forma como todo el mundo destacaba la cortesía, educación y buenas maneras de los panameños durante esos días.

La organización fue buena, tanto en las estructuras físicas, como en la ejecución del evento. Y todo el mundo así lo hizo notar. Tengo un amigo europeo, quien me mandó un mensaje que reproduzco parcialmente: “En esta ocasión he visto un país que funciona, y que debe preservar esa actitud cordial y de amabilidad. Me ha encantado el Panamá que he visto”.

Lo malo de todo esto, para mí, es: ¿por qué demonios no somos capaces de ser así todo el tiempo y solo lo somos cuando hay un evento especial? Es difícil comprender por qué nuestro día a día es la grosería, la chabacanería y el juega vivo, si somos capaces de vivir como esa semana.

Al margen de que muchos sigamos pensando que ese montón de dinero hubiera sido mejor invertirlo en educación y desarrollo científico, el efecto JMJ da un destello de esperanza para pensar que algún día seremos “un país que funciona”...