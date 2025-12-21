Panamá 2026: en un poco más de 0.7 segundos

Exclusivo Suscriptores

Han transcurrido unos 25 años desde que de manera continua dedico tiempo a recolectar y analizar información sobre temas económicos de Panamá, y unos cuantos años más desde que, luego del accidente del transbordador Challenger, iniciaba en un centro de investigación en Texas, Estados Unidos, la búsqueda, recolección y análisis de datos —con tan solo 0.7 segundos para ejecutar— que permitieran explicar parte de las consecuencias de ese accidente.

Hoy, cuando el mundo y Panamá atraviesan retos inmensos en materia de desarrollo humano, en medio de un entorno mundial de conflicto, polarización, autoritarismo y desglobalización, analizamos las perspectivas para el año 2026, confiados en que Panamá, con todo y sus propios retos estructurales, se destacará como un puerto seguro.

Contexto internacional

El mundo atraviesa tiempos de gran incertidumbre, donde lo transaccional prima por encima de los procesos de desarrollo estructurados y ordenados.

Conflictos bélicos, comerciales y políticos redefinen el orden mundial, y luego cambian. En este contexto, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), las perspectivas de crecimiento de la economía mundial para 2026 apuntan a un 3.1%, y 3.2% en promedio para 2027-2030. Estas expectativas contrastan con un promedio de crecimiento de 3.5% anual durante el periodo 2000-2024.

América Latina registrará un crecimiento de 2.3% en 2026, y 2.7% en promedio para el periodo 2027-2030, esto en medio de un cambio en el péndulo de gobiernos de izquierda y derecha, y de la consolidación de unas cuantas dictaduras en la región.

El promedio de crecimiento anual de América Latina durante el periodo 2000-2024 fue de 2.4%, por lo que la región continuará enfrentando el reto de aumentar su ritmo de crecimiento. Los países de la región con mayor crecimiento en 2026 serán República Dominicana, Argentina y Panamá, con 4.5%, 4.0% y 4.0%, respectivamente.

Panamá: lo esencial

Diversificación, estabilidad macroeconómica, el sistema financiero, dolarización y baja inflación, conectividad, inversión extranjera directa, relativa seguridad y un sistema democrático estable: estas son algunas de las características que han destacado a Panamá durante las últimas décadas. Adicionalmente, la transformación efectiva del modelo de gestión del Canal de Panamá son factores que han contribuido a que el país destaque en la región como un puerto seguro. Durante el periodo 2000-2024, el promedio de crecimiento de Panamá fue de 5.5%, y el FMI proyecta un crecimiento de 4.0% para 2025, e igual en promedio para 2026-2030.

Este crecimiento nos brinda la oportunidad de transformarlo en desarrollo —que no es lo mismo—. De igual forma, el país enfrenta retos fiscales significativos que requieren cambios estructurales en políticas públicas en cuanto a la eficiencia de ingresos y gastos, subsidios y exoneraciones, todos reflejados en el Presupuesto General del Estado, herramienta crítica para la ejecución de políticas públicas.

Empleo

Las cifras de desempleo total, a octubre de 2024, alcanzaban 9.5% del total de la población económicamente activa (PEA). Con una PEA de 2.1 millones de personas, el número total de desempleados alcanzó aproximadamente 202 mil personas. Por otro lado, la informalidad alcanzó aproximadamente 770 mil personas, cerca del 50% de los ocupados no agrícolas.

Riesgos y cambios estructurales

Panamá requiere cambios estructurales en materia de sostenibilidad fiscal. Varias medidas han sido puestas en ejecución por parte de las autoridades: la reforma al programa de pensiones, el plan de contención del gasto en el Presupuesto General del Estado (PGE), los esfuerzos por limitar el aumento desmedido de este importante instrumento de política pública y el control y disminución paulatina del balance fiscal y del nivel de endeudamiento público.

El segundo riesgo mayor tiene que ver con la gobernabilidad (governance) y la capacidad del Estado de prestar servicios públicos con eficiencia, fortalecer el imperio de la ley y la seguridad jurídica del país. El país requiere cambios estructurales que promuevan el fortalecimiento institucional en los tres poderes del Estado, comenzando con la educación como pilar de un modelo de cambio que inicia con los más pequeños de nuestra sociedad.

Escenarios extremos

El escenario base de expectativa de crecimiento para Panamá en 2026 y hacia adelante es excelente. No solo tenemos un escenario de crecimiento real de alrededor de 4.0%-4.5% anual, sino que el fortalecimiento de Panamá como centro logístico, a través de por lo menos cuatro proyectos de infraestructura alrededor del Canal de Panamá, ampliará la capacidad del país para servir como hub logístico. En conjunto con el continuo desarrollo del Hub de las Américas y otros proyectos de logística, transporte e infraestructura, el país está a las puertas de un periodo de fuerte crecimiento para los próximos 5-7 años, por encima del 4.5% estimado.

Para 2026 existen dos escenarios extremos que podrían afectar la estabilidad económica mundial: los efectos de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, y un posible ajuste fuerte en los mercados de capitales vinculados a la industria de inteligencia artificial.

Puerto seguro

Durante los próximos años, Panamá tendrá la oportunidad de continuar siendo evaluado como un puerto seguro; con la capacidad de enfrentar, entender, discutir, diseñar y acordar cambios estructurales que permitan ordenar las finanzas públicas y mejorar los servicios públicos. Los primeros pasos tomados por las autoridades han sido complejos y encaminados en esa dirección, aunque aún restan tareas importantes por delante.

Frente a los escenarios extremos externos, Panamá podrá ofrecer su plataforma económica estable como puerto seguro para la inversión en la región, reforzando las expectativas de crecimiento por encima del 4.5% esperado. Las tareas urgentes son urgentes; impulsemos los cambios, porque tomará un poco más de 0.7 segundos.

El autor es analista de temas económicos.