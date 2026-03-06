Panamá, 06 de marzo del 2026

    Opinión
    Gobernanza territorial

    Panamá 2036: ¿Despegue sostenido o crecimiento en tensión?

    Rogelio Paredes Robles
    Panamá se acerca a una década decisiva. Las proyecciones oficiales del INEC indican que el país pasará de 4.11 millones de habitantes en 2024 a cerca de 4.65 millones en 2034, un crecimiento moderado pero suficiente para transformar la demanda de vivienda, movilidad, servicios y empleo.

    En este contexto, el ordenamiento territorial deja de ser un ejercicio técnico para convertirse en la herramienta estratégica que definirá si Panamá avanza hacia un desarrollo equilibrado o hacia un crecimiento desordenado y desigual.

    Las cifras oficiales permiten delinear tres escenarios posibles, todos condicionados por decisiones públicas, estabilidad institucional y capacidad de ejecución:

    • Urbanización acelerada: la población urbana pasará de 68.3% a 70.6% en 2034, aumentando la presión sobre transporte, vivienda y servicios.

    • Concentración metropolitana: Panamá y Panamá Oeste sumarán más del 52% de la población nacional hacia 2034.

    • Transición demográfica: el crecimiento se desacelera, pero no se estanca; el bono demográfico aún existe, aunque se estrecha.

    Esta base poblacional condiciona la demanda de infraestructura, energía, movilidad y empleo para la próxima década.

    Señales de recuperación y motores estratégicos

    El PIB trimestral de 2025 creció 5.2%, impulsado por comercio, construcción, transporte, intermediación financiera y actividades vinculadas al Canal y al sistema portuario.

    El IMAE también muestra dinamismo, con un crecimiento de 4.03% en diciembre de 2025.

    A partir de estas tendencias y de las proyecciones sectoriales, se identifican cuatro motores clave:

    • Canal de Panamá: pese a los desafíos hídricos, mantiene crecimiento en valor agregado y seguirá siendo un eje logístico global.

    • Sistema portuario: continúa expandiéndose y complementa la plataforma multimodal del país.

    • Turismo: la recuperación pospandemia y la diversificación de productos turísticos impulsan nuevas inversiones hoteleras y de conectividad aérea.

    • Minería y comercio exterior: aunque sujetos a volatilidad política y de precios, siguen siendo fuentes relevantes de exportaciones y empleo.

    Tres escenarios posibles para los próximos 10 años

    Escenario A: Crecimiento alto y sostenido (optimista)

    Requiere estabilidad institucional, inversiones públicas estratégicas y un clima favorable para la inversión privada.

    • Crecimiento económico promedio: 5%–6% anual.

    • Expansión logística: modernización del Canal, ampliación portuaria y mayor integración ferroviaria.

    • Turismo como segundo motor económico.

    • Inversiones privadas en energía, tecnología y servicios avanzados.

    • Reducción del desempleo por debajo del 7%.

    Este escenario posicionaría a Panamá como hub regional de innovación y servicios.

    Escenario B: Crecimiento moderado (tendencial)

    Es el más probable si se mantienen las tendencias actuales sin reformas profundas.

    • Crecimiento promedio: 3.5%–4.5% anual.

    • Logística estable, pero limitada por infraestructura hídrica y urbana.

    • Turismo en expansión gradual.

    • Minería y comercio exterior sujetos a ciclos internacionales.

    • Presión creciente sobre movilidad y servicios urbanos.

    Panamá seguiría creciendo, pero con tensiones estructurales no resueltas.

    Escenario C: Crecimiento bajo y vulnerable (restrictivo)

    Ocurre si se combinan inestabilidad política, baja inversión y choques externos.

    • Crecimiento promedio: 2%–3% anual.

    • Reducción de operaciones logísticas por falta de agua o congestión.

    • Turismo estancado.

    • Menor inversión extranjera directa.

    • Aumento del desempleo y la desigualdad.

    Este escenario comprometería la competitividad del país y su atractivo regional.

    ¿Qué definirá el rumbo?

    • Gestión del agua y resiliencia climática para el Canal y las ciudades.

    • Infraestructura metropolitana: movilidad, vivienda y transporte masivo.

    • Clima de inversión: seguridad jurídica, estabilidad fiscal y eficiencia estatal.

    • Diversificación productiva: tecnología, agroindustria y energías limpias.

    • Capacidades humanas: educación técnica y superior alineada con sectores estratégicos.

    El ordenamiento territorial como columna vertebral del desarrollo

    El país no puede aspirar a un crecimiento sostenible sin un modelo territorial que lo sostenga. El territorio es el escenario donde se juega el futuro económico.

    Sin planificación, el crecimiento se convierte en congestión, desigualdad y pérdida de competitividad. Con planificación, se convierte en bienestar, productividad y cohesión social.

    Panamá tiene la oportunidad de convertir la próxima década en un ciclo de expansión inteligente y sostenible. Las cifras muestran potencial; el desafío es transformar ese potencial en bienestar real y equitativo.

    El autor es exministro de Trabajo.

    Rogelio Paredes Robles

