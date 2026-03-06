Panamá 2036: ¿Despegue sostenido o crecimiento en tensión?

Exclusivo Suscriptores

Panamá se acerca a una década decisiva. Las proyecciones oficiales del INEC indican que el país pasará de 4.11 millones de habitantes en 2024 a cerca de 4.65 millones en 2034, un crecimiento moderado pero suficiente para transformar la demanda de vivienda, movilidad, servicios y empleo.

En este contexto, el ordenamiento territorial deja de ser un ejercicio técnico para convertirse en la herramienta estratégica que definirá si Panamá avanza hacia un desarrollo equilibrado o hacia un crecimiento desordenado y desigual.

Las cifras oficiales permiten delinear tres escenarios posibles, todos condicionados por decisiones públicas, estabilidad institucional y capacidad de ejecución:

• Urbanización acelerada: la población urbana pasará de 68.3% a 70.6% en 2034, aumentando la presión sobre transporte, vivienda y servicios.

• Concentración metropolitana: Panamá y Panamá Oeste sumarán más del 52% de la población nacional hacia 2034.

• Transición demográfica: el crecimiento se desacelera, pero no se estanca; el bono demográfico aún existe, aunque se estrecha.

Esta base poblacional condiciona la demanda de infraestructura, energía, movilidad y empleo para la próxima década.

Señales de recuperación y motores estratégicos

El PIB trimestral de 2025 creció 5.2%, impulsado por comercio, construcción, transporte, intermediación financiera y actividades vinculadas al Canal y al sistema portuario.

El IMAE también muestra dinamismo, con un crecimiento de 4.03% en diciembre de 2025.

A partir de estas tendencias y de las proyecciones sectoriales, se identifican cuatro motores clave:

• Canal de Panamá: pese a los desafíos hídricos, mantiene crecimiento en valor agregado y seguirá siendo un eje logístico global.

• Sistema portuario: continúa expandiéndose y complementa la plataforma multimodal del país.

• Turismo: la recuperación pospandemia y la diversificación de productos turísticos impulsan nuevas inversiones hoteleras y de conectividad aérea.

• Minería y comercio exterior: aunque sujetos a volatilidad política y de precios, siguen siendo fuentes relevantes de exportaciones y empleo.

Tres escenarios posibles para los próximos 10 años

Escenario A: Crecimiento alto y sostenido (optimista)

Requiere estabilidad institucional, inversiones públicas estratégicas y un clima favorable para la inversión privada.

• Crecimiento económico promedio: 5%–6% anual.

• Expansión logística: modernización del Canal, ampliación portuaria y mayor integración ferroviaria.

• Turismo como segundo motor económico.

• Inversiones privadas en energía, tecnología y servicios avanzados.

• Reducción del desempleo por debajo del 7%.

Este escenario posicionaría a Panamá como hub regional de innovación y servicios.

Escenario B: Crecimiento moderado (tendencial)

Es el más probable si se mantienen las tendencias actuales sin reformas profundas.

• Crecimiento promedio: 3.5%–4.5% anual.

• Logística estable, pero limitada por infraestructura hídrica y urbana.

• Turismo en expansión gradual.

• Minería y comercio exterior sujetos a ciclos internacionales.

• Presión creciente sobre movilidad y servicios urbanos.

Panamá seguiría creciendo, pero con tensiones estructurales no resueltas.

Escenario C: Crecimiento bajo y vulnerable (restrictivo)

Ocurre si se combinan inestabilidad política, baja inversión y choques externos.

• Crecimiento promedio: 2%–3% anual.

• Reducción de operaciones logísticas por falta de agua o congestión.

• Turismo estancado.

• Menor inversión extranjera directa.

• Aumento del desempleo y la desigualdad.

Este escenario comprometería la competitividad del país y su atractivo regional.

¿Qué definirá el rumbo?

• Gestión del agua y resiliencia climática para el Canal y las ciudades.

• Infraestructura metropolitana: movilidad, vivienda y transporte masivo.

• Clima de inversión: seguridad jurídica, estabilidad fiscal y eficiencia estatal.

• Diversificación productiva: tecnología, agroindustria y energías limpias.

• Capacidades humanas: educación técnica y superior alineada con sectores estratégicos.

El ordenamiento territorial como columna vertebral del desarrollo

El país no puede aspirar a un crecimiento sostenible sin un modelo territorial que lo sostenga. El territorio es el escenario donde se juega el futuro económico.

Sin planificación, el crecimiento se convierte en congestión, desigualdad y pérdida de competitividad. Con planificación, se convierte en bienestar, productividad y cohesión social.

Panamá tiene la oportunidad de convertir la próxima década en un ciclo de expansión inteligente y sostenible. Las cifras muestran potencial; el desafío es transformar ese potencial en bienestar real y equitativo.

El autor es exministro de Trabajo.